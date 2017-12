Slimme sloten

Beveiliging

Dit gaat binnen 2 tot 3 jaar totaal veranderen. Want inmiddels heeft bijna iedereen een smartphone in zijn zak, waarmee de hele wereld bestuurd wordt. Van muziek tot parkeren. En toch was er tot voor kort nog vrij veel weerstand tegen smartlocks. Niet alleen omdat zowel de bouwwereld als de (thuis)zorg- en hotelwereld zeer conservatief zijn, maar ook omdat de consument zijn vraagtekens plaatste bij de veiligheid van het systeem. Met name dat laatste is sterk veranderd, want inmiddels is bankieren via apps in zwang geraakt. En als mensen hun financiën met hun telefoon durven te beroeren, dan is de beveiliging van het huis ook geen drempel meer.

Namaken

En we komen erachter dat die metalen sleutel eigenlijk helemaal niet meer zo veilig is. Tegenwoordig kun je élke sleutel eenvoudig namaken, als je beschikt over een 3D-printer. Uit onderzoek blijkt dat de smartkey maar liefst een miljoen keer veiliger is. De digitale sleutel heeft bovendien veel voordelen ten opzichte van een ouderwets slot. Je kunt à la minute aangeven wie er wel of juist geen toegang (meer) heeft tot jouw huis. Als een relatie over is of als je je sleutel kwijt raakt, dan hoef je niet meer alle sloten te vervangen. De sloten kunnen jarenlang mee, want ze worden voortdurend voorzien van de meest actuele software.

Telefoon leeg

Mensen die bang zijn dat ze hun eigen huis niet meer binnenkomen als ze hun telefoon zijn vergeten of als deze leeg is, hoeven niet te vrezen. De sloten voldoen aan de strenge regels van Stichting Keurmerk Gevelelementen. Die verplicht dat elk elektronisch slot overruled kan worden, bijvoorbeeld door handmatig een code in te voeren.

Voor de consument is één van de beste smartlocks de NUKI die in Nederland wordt geleverd via het bedrijf Slimopen.nl. Tot honderd personen kunnen gebruik maken van dit slot dat met bluetooth-technologie werkt. Voor de zakelijke markt loopt Ces Easy voorop. Deze sloten zijn geschikt voor complexe organisaties waarbij verschillende mensen verschillende deuren moeten kunnen openen, waarbij ook goed bijgehouden moet worden wie waar wanneer is geweest. Deze sloten zijn duurder, maar kunnen aanzienlijk meer, zoals het tijdelijk toegang geven aan bezorgers of zorgmedewerkers. Binnenkort gaat er een losse motor komen die gekoppeld kan worden aan de meerpuntsluiting zodat er zelfs niks meer zichtbaar is op de deur. De Z-WAVE is een Duits product, ook weer op basis van Nederlandse technologie.

Thuiszorg

Omdat we tegenwoordig niet meer oud worden in een bejaardenhuis, maar zolang mogelijk thuis blijven wonen, ontstaat hier een belangrijke markt voor smartlocks. Thuiszorgmedewerkers kunnen zo eenvoudiger binnenkomen en hoeven ouderen niet langer bang te zijn dat ze per ongeluk de deur openen voor iemand met criminele bedoelingen.

Pakketjes

Maar ook voor de jongere mens is het handig. Het is binnenkort mogelijk om specifieke bedrijven als Albert Heijn en TNT Post tijdelijk toegang te geven tot je woning, zodat je niet meer thuis hoeft te zijn als er boodschappen of een pakketje worden bezorgd. Datzelfde geldt helemaal voor bedrijven. Het is handig als een bedrijf als Heineken ‘s morgens zelf een café binnen kan gaan, zonder dat er iemand aanwezig moet zijn om de goederen in ontvangst te nemen.