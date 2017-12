Het bed als middelpunt

Slaapkamer als living Dat is niet zo verwonderlijk. We brengen steeds meer tijd door in de slaapkamer. Niet alleen om te slapen. We lezen in bed, kijken televisieseries in bed, werken er, beantwoorden er onze e-mails en houden er onze sociale accounts bij. Geen wonder dat we de slaapkamer steeds meer inrichten als woonkamer, als het even kan met open haard, zitje, een groot televisiescherm en een boekenkast.

Flexibiliteit

Er is ook een psychologische component. Zeker in deze tijden van terreurdreiging voelt het bed als het veiligste plekje van het huis, waar we ons graag terugtrekken. Alsof we terugverlangen naar de veiligheid van een baarmoeder. In het beschermende bed omringen we onszelf met een kwaliteitsmatras, zachte kussens, lakens, donzige dekens en bed-sjaals. Een bed moet allereerst comfortabel zijn, maar de flexibiliteit is net zo belangrijk. Omdat het ook wordt gebruikt als bank of stoel, wil je de vorm en stand van het bed kunnen aanpassen. Vroeger kon je het rug- en voetendeel in hoogte verstellen, tegenwoordig kun je ook de hoogte variëren. Ook de stevigheid van het matras zelf wordt aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Of het matras wordt in de fabriek op maat gemaakt, en door ingebouwde techniek past het zich straks automatisch aan de gebruiker aan, geeft extra ondersteuning waar nodig of corrigeert de houding van de slaper.