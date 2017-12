Vakantie als mindset

Technische innovaties

Technische innovaties spelen hierbij een belangrijke rol. Omdat de apparaten om ons heen precies weten wat ons bestedingspatroon is, onze agenda en voorkeuren kent, kunnen vakanties bijna automatisch worden ingepland. Door middel van big data kan de meest efficiënte en betaalbare reis worden samengesteld die aansluit bij onze reiswensen. Daar komt geen boekingstool meer aan te pas. Die persoonlijke service zien we al bij de nieuwe generatie reisbureaus, die echt reizen op maat samenstellen, in plaats van standaardpakketreizen aanbieden.

Twee jaar vakantie

Een belangrijke trend is ook dat we langer met vakantie gaan. Een korte weekendtrip of een weekje zon is voor veel mensen niet lang genoeg om echt uit te rusten of inspiratie op te doen. We maken daarom steeds meer tijd vrij voor een vakantie van een paar maanden tot zelfs een jaar. We gebruiken deze tijd om afstand te nemen van ons leven en te bekijken welke kant we willen uitgaan. Niet zo gek: nu we ouder worden en langer blijven werken, is het af en toe nodig om nieuwe wegen in te slaan. Nieuw is het fenomeen van de lange vakantie niet. Voor de Romeinen was een vakantie van één of twee jaar niet abnormaal.

Vakantiespreiding

Tientallen jaren lag het accent op de zomervakantie. Nu zien we wereldwijd dat vakanties over het hele jaar worden verspreid. Er komen meer zzp’ers en flexibeler werkcontracten, dus mensen zijn vrijer in het kiezen van een vakantieperiode. Bovendien is er de vergrijzing. De babyboomers hebben genoeg gespaard om het hele jaar door te kunnen reizen en maken hiervan hun nieuwe levensdoel. Ook in steden lopen er het hele jaar door toeristen rond. Dit komt ook doordat er in steeds meer landen economische groei is, waardoor steeds meer wereldburgers met vakantie kunnen gaan.

Milieubewust

Het aantal vakantiebewegingen neemt komende jaren alleen nog maar meer toe en dit vormt een steeds grotere belasting voor het milieu. Nu duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt, gaan we beseffen dat het eigenlijk niet te verantwoorden is om een paar keer per jaar in het vliegtuig te stappen. De hoger opgeleide voorhoede zal als eerste zoeken naar alternatieven om te ontspannen. Bijvoorbeeld door een vakantie in eigen stad. Overnachten in een luxe hotel met wellness-faciliteiten kan ook zorgen voor totale ontspanning en is niet alleen minder belastend voor het milieu, maar scheelt ook in reiskosten en -tijd.