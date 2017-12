De toekomst van restaurants

Technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen zullen ook in restaurants een belangrijke rol spelen. In de Verenigde Staten zijn er al restaurants waar je op een digitaal scherm je persoonlijke voorkeuren invoert en er een op maat gemaakt gerecht in een glazen warmhoudkastje komt te staan, waarop jouw naam verschijnt. Fastfood, maar dan met gezonde ingrediënten. En er zijn al restaurants met interactieve tafelbladen, waarbij je zelf je menu samenstelt, zonder dat er een ober aan te pas komt. In Nederland zijn de technologische ontwikkelingen nog niet zo ver. Langzaam wordt ermee geëxperimenteerd. Hier is het bij McDonald’s al mogelijk digitaal te bestellen en af te rekenen, en bij een aantal zaken van Ron Blaauw adviseert een digitale sommelier over de wijn.

Robots in de keuken

Dat de automatisering van de horeca nog in de kinderschoenen staat, komt vooral doordat de investeringskosten hoog zijn en er nog weinig kennis is. Azië loopt voorop als het gaat om technologische innovatie. Daar wordt al geëxperimenteerd met robots die bestellingen opnemen en rondbrengen, al wordt dit vooral ingezet als grappige gadget. Belangrijker zijn de robots die in de keuken worden gebruikt om gerechten klaar te maken. Niet alleen wat betreft temperatuur en smaak, vooral wat betreft gezondheid. Want in het restaurant van de toekomst staat gezondheid op de eerste plaats, volledig gekoppeld aan technologie.

Customized menu

De menukaart houdt op te bestaan. Ieder mens krijgt een menu dat is gebaseerd op de persoonlijke behoeften en voorkeuren. Deze worden voortdurend gemeten door apparaten op en om ons heen. De ene persoon heeft meer vet nodig, de ander meer ijzer. Door precies te weten en te meten wat er in ons eten zit en hoe ons lichaam functioneert, kan een gerecht worden geoptimaliseerd. Producten die niet belangrijk zijn of schadelijk, worden weggelaten. Betekent dit dat we overschakelen op astronauten-voer om alleen de minimale hoeveelheden stoffen binnen te krijgen die ons lichaam nodig heeft? Welnee, het is juist de taak van chefs om dit op zo’n manier te doen dat het eten een bijzondere ervaring blijft. Voor het oog, maar ook voor de smaakpapillen en voorkeuren.

Clean cooking

Het vak van chefs wordt dus nog belangrijker. Zij moeten (ons) opnieuw leren koken en eten, maar eerst moeten zij zelf terug naar de basis van de voedingsleer, terug naar de natuur en leren welke voedingsstoffen in welke voedingsmiddelen zitten en welke combinaties nodig zijn om deze in het menselijk lichaam op te nemen. We zullen ontdekken dat we de meeste ziekten kunnen voorkomen door de juiste dingen te eten. Dit is iets wat de Aziatische mens nooit is verleerd, maar wij in het Westen wel, waar we zijn opgegroeid met veel vlees, vet en koolhydraten en een overdosis aan pakjes, bakjes, zakjes en gemanipuleerde producten. Clean cooking is een trend.