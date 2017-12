Reistrend: ecodesign

Ecocapsule

Wat dacht je bijvoorbeeld van Bisate Lodge? Dit zijn luxe boomvilla’s in Rwanda, ontworpen als hommage aan het de lokale cultuur en het vulkanische landschap. Of de eivormige Ecocapsule die zelf zonne- en windenergie opwekt en water drinkbaar maakt. Omdat hij zelfvoorzienend is, kun je hem op elke plek in de natuur zetten. Want dat hoor natuurlijk bij het moderne ecotoerisme: we willen één worden met de natuur, maar wel op een zo comfortabele en luxe mogelijke manier. Groen is duidelijk het nieuwe goud.

Eén met de natuur

Het belangrijkste is dat we één willen zijn met de natuur. Het liefst staan de cabins midden in het landschap met een zo wijds mogelijk uitzicht en afleiding, zoals de kamers van hotel VIVOOD Landscape Hotel in Alicante of Landscape hotel Juvet in Noorwegen. Techniek, architectuur en natuur worden samengekneed tot fantastische iconen die duurzaamheid voor eens en voor altijd uit de geitenwollensokkensfeer trekken.

Een gedeelte van dit artikel is ook gepubliceerd in Juist Magazine.