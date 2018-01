Minibar-trends

Steeds meer hotels hebben afgelopen jaren hun minibar de deur uit gedaan. De service was te duur voor zowel de gast als voor het hotel en geen verplichte eis meer voor luxehotels. Steeds vaker wordt hij vervangen door bijvoorbeeld een mini-shop in de hotellobby, roomservice ‘nieuwe stijl’ of door pre-packed concepten als MiniBarBox.

Ultieme hotelgevoel

Het regelmatig controleren en vervangen producten in minibars is een tijdrovende en dus dure bezigheid voor hotels. En toch wordt een minibar in de kamer nog steeds gewaardeerd. Het eerste wat veel gasten doen als ze een hotelkamer binnenkomen is even een blik werpen in de minikoelkast. Een minibar versterkt het ultieme hotelgevoel, net zoals een fluffy badjas en een keur aan geurige zeepjes en andere amenities. Hoe teleurstellend is het dat de minibar tegenwoordig vaak leeg is of dat de inhoud beperkt is tot een flesje water. De gast snelt dan vaak naar de supermarkt om de hoek, om voor weinig geld wat levensmiddelen aan te schaffen. Je kunt de omzet beter in huis houden, door een eigen food-market in de lobby te zetten.

Geen M&M’s

Omdat service steeds belangrijker wordt voor hotels, om zich te onderscheiden van concurrenten, maar ook bijvoorbeeld Airbnb’s, is het misschien juist slim om de minibar weer van stal te halen. Alleen dan zonder de dodelijke blikjes cola, de calorierijke Mars-repen en M&M’s, want die passen écht niet meer bij deze tijd. De minibar is juist een platform om iets bijzonders mee te doen en een selectie van mooie merken te presenteren die naadloos aansluiten bij het concept van het hotel.

Interessante doelgroep

We zien dan ook steeds meer interessante samenwerkingen ontstaan tussen kwalitatieve merken die een hotel maar al te graag gebruiken als marketing-platform om zich op deze manier te presenteren aan een interessante doelgroep. Hotelgasten zijn in een bijzondere mood en staan vaak open voor het proberen van nieuwe producten en hebben ze geld over voor luxe en lifestyle.