De nieuwe Drooglegging

NOLO alcohol

Maar dé dranktrend van 2018 is toch echt NOLO-alcohol: no of low alcohol. Er komen zelfs een alcoholvrije gin-tonic en een alcoholvrije spirit op de markt. Ook zien we steeds meer boutique softdrinks en andere premium mixers. Bijvoorbeeld met pittige smaken, gericht op adult drinkers. Een alcoholvrije cocktail bestellen is niet meer iets waar je je voor hoeft te schamen, want deze krijgen een belangrijke plek op de barkaart. Ook on demand samengestelde softdrinks worden ook een grote trend: op basis van jouw persoonlijke voorkeuren wordt ter plekke een softdrink bereid.

