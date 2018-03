Wijnrestaurants

Veel restaurants serveren zowel gerechten als wijn, maar wat we steeds vaker zien is dat de wijnen die in een restaurant worden gedronken, vervolgens ook kunnen worden gekocht. In het restaurant zelf, maar dat is in Nederland door de wetgeving momenteel nog lastig, of online bij een drankspeciaalzaak. Online bezorging wordt steeds beter en het duurt niet lang meer of je kunt een wijn die je in een restaurant hebt geproefd, nog dezelfde avond thuis laten bezorgen, zodat je de avond op hetzelfde niveau kunt eindigen. Een fijne chardonnay bijvoorbeeld, die goed combineert bij vis en gevogelte is Fleur du Cap Chardonnay uit Stellenbosch. Net als de Luigi Bosca Chardonnay uit Mendoza. Uit California komt tot slot de Beringer Founders’ Estate Chardonnay, die prachtig matcht met risotto of gegrilde kip.