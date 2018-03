Flor

Manzanilla is een droge witte wijn gemaakt van de palomino-druif en gerijpt in eiken vaten onder een sluier van gistcellen; ook wel ‘flor’ genoemd. Manzanilla wordt exclusief geproduceerd in Sanlucar de Barrameda. De nabijheid van de zee en in het bijzonder de unieke klimatologische omstandigheden van dit plaatsje in de Spaanse regio Andalusië, karakteriseren deze wijn. De smaak heeft in de verte iets weg van kamillethee. Dit wordt in het Spaans manzanilla, genoemd. Dit verklaart de bijzondere naam.