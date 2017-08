5.000 likes voor Soho House Amsterdam

De Facebook-campagne voor Soho House Amsterdam is geslaagd. In nog geen maand tijd hebben meer dan 5.000 mensen de actiepagina geliket.



Creatief Amsterdam

De positieve campagne was opgezet om duidelijk maken dat ‘creatief Amsterdam’ de komst van members’ club Soho House naar het centrum van Amsterdam toejuicht. De actie was een initiatief van marketingbureau HBMEO. Vincent van Dijk: ‘Ons doel was 5.000 fans te verzamelen en dat aantal is gisteravond bereikt. Daarmee is de campagne geslaagd.’

Internationaal netwerk

‘Soho House is niet alleen een uniek hotel, maar een club voor mensen die werkzaam zijn in de media, film- en creatieve industrie. Het is juist bedoeld voor de Amsterdammer en geeft toegang tot een interessant internationaal netwerk. Dit bijzondere concept is een verrijking voor de stad.’

Raad van State

Het is nog niet duidelijk of Soho House daadwerkelijk zijn deuren kan openen in Amsterdam. Naar aanleiding van de protesten van één omwonende heeft een rechter besloten om de door de gemeente Amsterdam verleende vergunning in te trekken. De gemeente heeft onlangs besloten om de zaak voor te leggen aan de Raad van State, om er toch voor te kunnen zorgen dat Soho House zich kan vestigen in het Bungehuis.

www.facebook.com/SohoHouseAmsterdam

Foto: Rink Hof