Amstel Hotel start restauratie

InterContinental Amstel Amsterdam startte medio februari met een grondige restauratie van het dak en de façade. De restauratie valt samen met het 150-jarig bestaan van het iconische hotel.

Restauratie

Tijdens de restauratie wordt de buitenkant in oude staat hersteld. De façade en het dak met alle ornamenten worden volledig gerestaureerd, waarbij wordt teruggegrepen naar het historische kleurenpallet. Ornamenten en balustrades, die in de loop der jaren zijn beschadigd of verdwenen worden teruggebracht. Ook worden acht leeuwen, die ooit de hoeken van het gebouw bewaakten, teruggezet op hun oorspronkelijke plek en wordt de verlichting aan de buitenzijde van het gebouw vernieuwd.

Virtual Reality

Tijdens de werkzaamheden blijven de restaurants, de bar, de Health Club, de zalen en het merendeel van de kamers geopend. Telkens wordt slechts een klein deel van het hotel in de steigers gezet, om de eventuele impact zoveel mogelijk te beperken. Voor de kamers, waarvan het uitzicht gedeeltelijk wordt belemmerd, heeft het hotel een eigentijdse oplossing bedacht. Op deze kamers ligt een VR-bril met daarop beelden die een unieke inkijk geven in het Amstel Hotel. Door middel van Virtual Reality kan een bezoek worden gebracht aan de Royal en Presidential Suite, kan de gast een vaartocht maken over de grachten en kan het uitzicht vanaf het dak worden bewonderd. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan krijgen 150 Amsterdammers de kans om voor een speciaal tarief in deze VR-kamers te overnachten en uiteraard gebruik te maken van alle faciliteiten die het hotel te bieden heeft.

150 Years of Elegance

150 Jaar geleden werd het Amstel Hotel binnen precies één jaar en één dag gebouwd. De oprichter van het hotel Dr. Sarphati wilde een icoon realiseren aan de Amstel, dat moest zorgen voor meer welvaart in Amsterdam. Het werd het eerste Grand Hotel van de stad. Het elegante gebouw met een monumentale trap, hoge plafonds en schitterende ornamenten werd ontworpen door architect Cornelis Outshoorn. Om ervoor te zorgen dat de ornamenten ook voor komende generaties bewaard blijven, wordt een grondige restauratie gestart die eveneens één jaar en één dag in beslag neemt.

Voor updates over de restauratie en de speciale actie voor inwoners van Amsterdam, kijk op: www.amsterdam.intercontinental.com/150-years