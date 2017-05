Amsterdam krijgt Shopping Street Innovation Lab

Op dinsdag 16 mei is de officiële start van het allereerste Shopping Street Innovation Lab van Nederland. De Amsterdamse Beethovenstraat verandert in een proeftuin voor retail-innovaties.



Innovatietours

In verschillende winkels in de Beethovenstraat worden innovaties getest die het winkelen in de toekomst leuker of gemakkelijker kunnen maken. Op de eerste dag worden er tours georganiseerd, waarbij uitleg wordt gegeven over de diverse innovaties. Zo worden er digitale passpiegels getoond bij een kledingzaak en een opticien, waarmee klanten verschillende modellen kunnen testen. Bij een wijnhandel staat een interactieve presentatietafel en bij de juwelier wordt een hologram getoond. Ook kan er een virtuele proefrit worden gemaakt bij een fietsenwinkel en staat er in één van de zaken een robot die kledingadvies geeft.

Onderzoek

Een jaar lang worden er verschillende retail-innovaties getest in dit Shopping Street Innovation Lab. Van slimme apparaten tot augmented reality, van innovatieve betaalsystemen tot services, zoals duurzame ‘same day delivery’. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het resultaat van deze verschillende innovaties op het koopgedrag van klanten, de klantbeleving en de bedrijfsvoering van de ondernemer.

Bestaansrecht houden

‘Met de opkomst van webwinkels en de veranderende consument, is het voor een winkelstraat belangrijk om te innoveren,’ zegt Floor Thomasse van het Shopping Street Innovation Lab. ‘Alleen dan houdt de winkelstraat zijn bestaansrecht.’ Op de website ShoppingStreetInnovationLab.com is te vinden wanneer welke innovatie waar te vinden is en wat de onderzoeksresultaten zijn, zodat ook andere retailers worden geïnspireerd om te innoveren.

Shopping Street Innovation Lab

Het Shopping Street Innovation Lab is een samenwerkingsverband tussen de ondernemersvereniging van de Beethovenstraat, gemeente Amsterdam, trendbureau HBMEO, Stad&Co, retailconsultant Q&A, Store of the Future en het Store Innovation Lab van de HvA en wordt onder meer mogelijk gemaakt door Stichting Detailhandelsfonds.

www.shoppingstreetinnovationlab.com