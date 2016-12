Beethovenstraat krijgt Shopping Street Innovation Lab

De Amsterdamse Beethovenstraat krijgt als eerste winkelstraat in Nederland een Shopping Street Innovation Lab, waar retail-innovaties in de praktijk kunnen worden onderzocht. Gisteren was de kick-off van dit vernieuwende project, waarmee de Beethovenstraat zich wil klaarstomen voor de toekomst.

Trendtour

Tijdens een trendtour door de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid werd een kijkje in de toekomst gegeven. In een aantal winkels werd alvast een innovatie getoond zoals de Glass Wall Box in de etalage van Jesse Jewelry, een bodyscan bij modewinkel BeOne en een virtual reality-tour bij reisbureau VX.

Bestaansrecht

Voorzitter van de winkeliersvereniging Ruud Strootman: ‘We zien afgelopen jaren dat de wereld verandert. Onder meer door de opkomst van internetwinkels en doordat de consument andere behoeften heeft gekregen. Winkelstraten zoals die van ons moeten innoveren om bestaansrecht te houden en ook in de toekomst klanten te blijven trekken. Daarom hebben we het Shopping Street Innovation Lab bedacht.’

Koopgedrag

Een jaar lang worden verschillende innovaties getest bij verschillende winkels in de Beethovenstraat. Bij onder meer een aantal fashion-winkels, de juwelier, het reisbureau en de horecazaken komen innovaties te staan, zoals een digitaal pashokje of een interactief scherm in de etalage dat informatie geeft over de producten in de winkel. De ervaringen worden gedeeld en ook wordt gemeten wat het effect hiervan is op het koopgedrag van de consument.

Hospitality

Winkelstraatmanager Floor Thomasse: ‘Het is een ambitieus en heel spannend project, omdat we totaal nog niet weten welke kant het opgaat, maar ik merk dat het de ondernemers nu al hernieuwde energie geeft. Ik hoop dat meer winkelstraten ons voorbeeld volgen en de deur naar de toekomst openzetten. Behalve de meest innovatieve straat willen we trouwens ook de meest gastvrije straat van Nederland worden, want hospitality wordt komende jaren iets waarmee winkels zich moeten onderscheiden.’

Oproep

Een aantal bedrijven en opleidingen heeft inmiddels toegezegd de Beethovenstraat te willen ondersteunen met hun kennis en innovaties. De organisatie deed een oproep aan gemeenten, winkelketens en opleidingen om partner te worden van dit vernieuwende concept.