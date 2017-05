Vijfde hotelbarverkiezing

Er kan weer gestemd worden voor de beste hotelbar van Amsterdam. Voor de vijfde keer wordt de Red & Grey Best Hotel Bar Award georganiseerd.



9 nominaties

Tijdens afgelopen Hotelnacht werden in het Amstel Hotel de nominaties bekendgemaakt. Dit jaar zijn er in totaal 9 hotelbars genomineerd voor 3 verschillende categorieën: de beste klassieke bar, de beste nieuwkomer en de overall beste hotelbar. Een onafhankelijke jury bezoekt de verschillende hotelbars en kijkt hierbij onder meer naar het interieur, de sfeer, het publiek, de service en het menu. Net als vorig jaar kan er ook gestemd worden voor de publieksfavoriet. Tot 31 maart kan er worden gestemd via www.besthotelbar.com. Daarna worden de winnaars bekendgemaakt.

Minder hoogdrempelig

De verkiezingen zijn bedacht om hotelbars meer in de spotlight te zetten. Organisator Vincent van Dijk: ‘Hotelbars zijn inmiddels niet meer weg te denken uit Amsterdam en een belangrijke plek geworden waar zowel Amsterdammers als internationale bezoekers elkaar ontmoeten. Hotels investeren steeds meer in de kwaliteit en de programmering van hotelbars en -restaurants en worden steeds minder hoogdrempelig. De groeiende populariteit van cocktails heeft ook zeker bijgedragen aan de opkomst van de hotelbar.’

Internationaal

De hotelbarverkiezing wordt mogelijk gemaakt door Canadian Red cranberry en Grey Goose Vodka. Winnaars van afgelopen jaren zijn: Tunes Bar (Conservatorium Hotel), SkyLounge Amsterdam (DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station), 5&33 (art’otel Amsterdam) en Lotti’s (The Hoxton). Naast Amsterdam worden dit jaar de verkiezingen ook georganiseerd in Londen en het is de bedoeling dat de website besthotelbar.com verder internationaal wordt uitgerold.

www.besthotelbar.com

De nominaties voor de Red & Grey Best Hotel Bar Awards 2017:

Best Classic Hotel Bar

Best New Hotel Bar

OCCO (The Dylan)

Vault Bar (Waldorf Astoria Amsterdam)

Pulitzer’s Bar (Pulitzer Hotel)

Best Hotel Bar