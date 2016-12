3x Bib Gourmand voor UMAMI by Han

Maar liefst drie restaurants van UMAMI by Han hebben dit jaar een Bib Gourmand ontvangen. Dat maakte restaurantgids Michelin vandaag bekend. Naast Rotterdam en Eindhoven viel dit jaar ook UMAMI by Han Maastricht in de prijzen.



Shared-dining

UMAMI by Han is het shared-dining concept van chef Han Ji, bekend van Michelinster-restaurant HanTing Cuisine in Den Haag. UMAMI by Han serveert Aziatische fusion-gerechten in een moderne setting. Het zijn innovatieve gerechten met een hoog culinair niveau, voor een aantrekkelijke prijs en geschikt om te delen met tafelgenoten. Zoals in alle restaurants van de Han Group staat gezondheid ook bij UMAMI by Han hoog in het vaandel.

Hoger niveau

Chef Han Ji: ‘We hebben afgelopen jaren hard gewerkt om onze restaurants UMAMI by Han op culinair gebied naar een hoger niveau te tillen. Het is fijn om te zien dat deze inspanningen door Michelin worden opgemerkt en beloond. We zien dat er wereldwijd steeds meer belangstelling is voor de moderne Aziatische keuken, voor betaalbare kwaliteitsrestaurants en voor bewuster eten en drinken. Ik denk dat wij met UMAMI by Han bovenop deze drie trends zitten.’

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Elk jaar selecteren de inspecteurs van de Michelin-gids restaurants die in de smaak vallen door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Alle restaurants bieden een volledig menu aan (voor-, hoofd- en nagerecht) voor maximaal 37 euro. Dit jaar kregen 134 Nederlandse restaurants een Bib Gourmand. Op 12 december wordt de Nederlandse Michelin-gids gepresenteerd.

Han Group

De Han Group bestaat onder meer uit de restaurants HanTing Cuisine (Den Haag), Red Chilli (Nieuwe Niedorp) en UMAMI by Han (Den Haag, Eindhoven, Maastricht en Rotterdam) en laat zich inspireren door de 5.000 jaar oude Chinese Voedingsleer.

www.umami-restaurant.com