Bijlmerbajes wordt hotel

Een deel van de voormalige en beruchte Bijlmerbajes wordt een tijdelijk hotel dat wordt gerund door asielzoekers. Hier kunnen zij werkervaring opdoen, om de kans op re-integratie te vergroten. Op dinsdag 4 juli is een crowdfundingcampagne gestart, om dit bijzondere project mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat het hotel begin augustus zijn gevangenisdeuren opent.

Werkervaring

Nina Schmitz, directeur van Stichting Movement on the Ground: ‘Het is bewezen dat werkgelegenheid de meest effectieve en beste manier is om vluchtelingen te laten re-integreren. Dit is dan ook de kern en het hart van dit bijzonder project. In The Movement Hotel Bijlmerbajes gaan we mensen laten trainen door kwalitatieve partners en zorgen dat zij ervaring kunnen opdoen met het managen van een hotel. Door deze werkervaring is de kans groter dat ze daarna bij een ander bedrijf aan de bak kunnen.’ Op dit moment wonen er 600 vluchtelingen in het AZC in de Bijlmerbajes, één van de meest beruchte, voormalige gevangenissen van ons land. Deze asielzoekers staan op het punt om een nieuw leven op te bouwen.

Crowdfunding

Om het maatschappelijke project mogelijk te maken is een crowdfundingcampagne gestart. Voor het opzetten van het hotel en de begeleiding moet een bedrag van 50.000 euro worden opgehaald. Deels wordt het project gefinancierd met inkomsten uit het hotel en deels door bijdragen van bedrijven en personen. Het is nu al mogelijk om een ‘cel’ te reserveren in het gevangenishotel, als onderdeel van de crowdfundingcampagne. Daarmee is een overnachting in het hotel gegarandeerd. Vanaf augustus kan er daadwerkelijk geslapen worden. Het hotel blijft in ieder geval tot het eind van het jaar geopend.

16 kamers

Het hotel bestaat in totaal uit 16 tweepersoonskamers. Onderdeel van het hotel is het lunchrestaurant A Beautiful Mess van Refugee Company, dat al eerder van start ging. Hier wordt het hotelontbijt geserveerd. Ook is het mogelijk om meeting rooms te boeken voor inspiratiesessies of vergaderingen en worden er in het gebouw diverse activiteiten georganiseerd door leegstandsoplosser LOLA LIK en andere organisaties, zoals een Escape Room, box-lessen en muzikale optredens. Binnenkort staat ook de opening van een Hamam op de planning.

Movement on the Ground

Movement on the Ground, een stichting die als doel heeft om een menswaardig en duurzaam antwoord op de vluchtelingencrisis te geven, is sinds de start van de crisis actief op het Griekse eiland Lesbos. Dit is het eerste project in Nederland en de stichting wil op die manier de vluchtelingen ook begeleiden bij hun nieuwe toekomst. Movement on the Ground heeft zich voorgenomen om van de Bijlmerbajes een plaats vol licht, motivatie en inspiratie te maken. Op dit moment zijn er zo’n 70 bedrijven en projecten gehuisvest in de voormalige gevangenis. Hieraan wordt The Movement Hotel Bijlmerbajes toegevoegd.

Voor meer informatie, het reserveren van kamers en de crowdfundingcampagne, kijk op de website:

www.themovementhotel.com