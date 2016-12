Niet alleen omdat de feestdagen op de loer liggen, maar champagne bruist als nooit tevoren! Na de prosecco-hype en gegroeide populariteit van cava & crémant, is het nu tijd voor het échte werk. Gelukkige bijkomstigheid is dat ook de economie weer sparkling is en dat de bewuste consument steeds meer kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Trend

Okay, champagne is nooit uit geweest, maar de Nederlander was altijd een bijzonder bescheiden gebruiker van deze Franse bubbels. Hoogstens bij een bijzondere gelegenheid als een huwelijk of in de dodelijke combinatie met vette oliebollen, werd een fles champagne opengetrokken, ook al werd ook die afgelopen 10 jaar steeds vaker vervangen door prosecco. Inmiddels lijkt het tij te keren: het is een trend om een écht glas champagne te bestellen, liefst met een beetje kwaliteit.

L’Atelier du Champagne

Afgelopen week opende zelfs een échte champagne-zaak zijn deuren aan de Nes in Amsterdam. Naast Bubbles & Wines opende de winkel L’Atelier du Champagne met een glazen kluis vol prachtige bubbels. Niet alleen de bekende merken zijn hier vertegenwoordigd, maar ook de kleinere en onbekendere huizen, waar voortreffelijke champagnes worden gemaakt. Een lichte ruimte met een muur vol uitstekende flessen verleiden de bezoeker om een duik te nemen in de wereld van deze immer prikkelende drank. De ruimte wordt ‘s avonds gebruikt voor tastings.

The Champagne Club

Nog meer goed nieuws voor de bubbelliefhebber: op 8 december opent The Champagne Club zijn deuren. Acht avonden lang wordt The Breakfast Club aan de Wibaustraat omgebouwd tot deze p(l)op-up. De lekkerste champagnes zijn hier te proeven van Moët & Chandon tot Veuve Clicquot, van Ruinart en Dom Pérignon tot Krug. In totaal 18 verschillende soorten champagne waarbij bijpassende bites worden geserveerd.