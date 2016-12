Wat doe je, als je vader je plotseling in de steek laat, om een nieuw leven te beginnen in de Hoorn van Afrika, om daar een vrij land te stichten en je moeder inruilt voor aan andere vrouw? Blijf je hem steunen, ondanks zijn onconventionele en soms ronduit botte beslissingen? Over dit waar gebeurde verhaal schreef Aurelia van Maalen een meeslepend boek. Dag, ik ga vrijheid halen ligt vanaf nu in de boekhandel.

Naïeve diplomaat

Dag, ik ga vrijheid halen omschrijft de worsteling van de hoofdpersoon op een prachtige manier, met veel humor en relativeringsvermogen. In dit zeer persoonlijke verhaal, reconstrueert Aurelia van Maalen de bizarre avonturen van haar vader in het verre Afrika aan de hand van brieven die hij schreef aan zijn Nederlandse vrouw en dochters. Het beschrijft het enorme contrast tussen een gegoede familie in Nederland/België en dat van een idealistische, maar ook naïeve diplomaat en wannabe- ondernemer die ongestoord blijft vechten tegen Afrikaanse windmolens.

Kleurrijk boek

Het boek is een optelsom van schrijnende anekdotes en filmische scènes. Zo reist Aurelia af naar het nieuwe land van haar vader en wordt voorgesteld aan zijn voltallige kabinet, dat voor deze officiële gelegenheid is gekleed in de oude dispuut-pakken van haar echtgenoot die zij aan dit arme land heeft gedoneerd. Ze beschrijft het huwelijk dat haar vader voor hen organiseert, volgens de gebruiken van de lokale stam, compleet met offer-geit en geschenken, waar hij vervolgens een financiële bijdrage voor afdwingt.

Vaderliefde

Elke uiting van vaderliefde, eindigt met een klap in het gezicht van Aurelia. Maar tegelijkertijd voel je een groeiende sympathie voor deze verknipte man, die ondanks een regen van tegenslagen, nooit opgeeft en met veel humor zijn reisverslagen blijft sturen aan de ‘lieve liefjes’ aan het voormalige thuisfront. Het boek is kleurrijk en leest als een hogesnelheidstrein. En de trailer maakt duidelijk dat dit boek schreeuwt om een verfilming.

Dag, ik ga vrijheid halen is geschreven door Aurelia van Maalen en verscheen bij Prometeus. Het is te koop via Bol.com

Voor meer informatie of een interview, neem contact op via lifestyle@hbmeo.com