Grote behoefte aan topkoks

Met het sterk groeiende aantal restaurants in Amsterdam, dreigt er een tekort aan topchefs te ontstaan. Dit werd duidelijk tijdens de lunch voor een nieuwe generatie sterrenchefs, die aan het begin staan van de Sterklas, de hoogste culinaire opleiding voor jonge koks. De jaarlijkse lunch vond deze week plaats bij DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station, dat werd uitgeroepen tot Leerbedrijf van het Jaar.

Vraag naar chefs

‘Elke week gaat er tegenwoordig wel een nieuw restaurant in Amsterdam open en er is hier een grote vraag naar jonge chefs ontstaan, zegt meesterkok Theo van Rensch, hoofd van de opleiding Sterklas van het ROC. ‘Jonge chefs zijn nog nooit zo gewild geweest als nu. Het is belangrijk dat er komende jaren meer meesterkoks worden opgeleid, om de kwaliteit van de Nederlandse horeca ook in de toekomst op hoog niveau te houden. Een groot deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk. Leerbedrijven en leermeesters spelen hierbij een belangrijke rol.’

Leerbedrijf van het Jaar

Voor de lunch werd bekendgemaakt dat DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station de titel Leerbedrijf Horeca Amsterdam van het Jaar mag dragen. Caroline Receveur, General Manager van het hotel, nam de prijs in ontvangst. ‘Bij leerbedrijven, zoals ons hotel, leren studenten het horecavak in de praktijk. Sinds we open zijn gegaan, hebben we al 500 leerlingen opgeleid. Ik ben er trots op dat we zulke positieve beoordelingen krijgen.‘

Leermeester van het Jaar

Ook de chef van DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station, Marcel de Leeuw, viel in de prijzen. Hij werd uitgeroepen tot Leermeester van het Jaar en is zelf ook nauw betrokken bij de Sterklas-opleiding. ‘Horeca is een echte ambacht. We hebben hier verschillende leermeesters in het hotel die zich bezighouden met het opleiden van de nieuwe horecageneratie. Het is altijd leuk om te zien dat onze leerlingen terechtkomen bij toprestaurants door heel Nederland en zelfs de hele wereld.’

Sterklas

Dit jaar begonnen 40 studenten aan de opleiding Sterklas van het ROC, die een tot twee jaar duurt. De opleiding bestaat 20 jaar en is een mix van theorie en praktijk. Vier dagen in de week werken de leerlingen in de keuken van een restaurant en ze gaan 1 dag per week naar school.