Haarlemmerstraat is happening

Dat de Haarlemmerdijk een leuke straat is, wisten veel mensen al, maar ook de Haarlemmerstraat is tegenwoordig happening. De wietwalmen trekken op en in rap tempo wordt dit een fijne straat voor een hapje of drankje. SpecialBite selecteerde de vier leukste zaken van dit moment.



Stuyvesant

Afgelopen zomer geopend, in het voormalige hoofdkwartier van de West-Indische Compagnie, het stijlvolle West-Indisch Huis. Dit wijnlokaal is een perfecte borrelplek met meer dan 100 soorten wijn en vermouth. In de zomer is er een fijn terras.

Het Warenhuis

Fijne locatie om te werken of af te spreken onder het genot van koffie of cocktails met een bite. De grote glazen gevel geeft een bijzonder uitzicht op de gekke mensenmix in deze straat. In het weekend is dit een leuke plek voor de brunch.

Bistrot Neuf

Tegenwoordig gaat er in Amsterdam elke week een nieuwe Franse bistro open, maar dit blijft misschien toch wel de beste plek voor een bordje escargots, rillettes of een sappige côte de bœuf. Met de wijnen van buurman Chabrol erbij, wordt het sowieso een geslaagde avond.

Abinish

Misschien verwacht je dit niet, maar steakhouse/grillroom Abinish is een geweldig restaurantje voor de lunch met sympathieke mensen in de bediening. Probeer de merques-worstjes, halloumi van de grill of één van de heerlijke salades.

Deze tips werden samengesteld door SpecialBite, de gids voor de beste restaurants en bars. Voor de beste restaurants in steden als Londen, Berlijn, Barcelona en Amsterdam, kijk op www.specialbite.com