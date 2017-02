Warenhuis wordt weer warenhuis

Veel retailers hebben ontdekt dat het leuk is om ook een kop koffie of een glas wijn te schenken en ruimen een deel van hun zaak uit voor horeca. Maar andersom kan het natuurlijk ook! Sinds deze week kun je bij Het Warenhuis alles kopen wat in deze bar te vinden is. En daarmee doet deze hotspot zijn naam eer aan.

Blurring

Blurring is een wereldwijde trend die ook hier steeds belangrijker wordt. Horeca en retail loopt steeds vaker door elkaar, maar ook de scheidslijnen tussen online en offline shoppen vervagen. Het Warenhuis in Amsterdam speelt prachtig in op deze trend en hangt sinds deze week een tag aan alles wat er in dit stijlvolle zaakje aan de hippe Haarlemmerstraat te vinden is.

Het Warenhuis

Van de kunst aan de muur tot de cocktailshakers, van de tafeltjes tot en met de glazen en zelfs de vloertegels. Alles in Het Warenhuis is voorzien van een QR-code. Als je de code met je telefoon scant, kom je direct op de productpagina in de webshop.

Vorig jaar opende Het Warenhuis zijn deuren in een voormalig warenhuis, met prachtige grote ramen. Hier kun je overdag terecht voor koffie en lunch en ‘s avonds voor een glas wijn of cocktails.

hetwarenhuis.amsterdam