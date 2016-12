Op 14/15 januari 2017 vindt voor de vijfde keer de Hotelnacht plaats in Amsterdam. Afgelopen vrijdag was de kick-off bij het nieuwe Generator Amsterdam en sinds afgelopen weekend kunnen er kamers geboekt worden in de meest bijzondere hotels van de stad.



Hotelfeestjes

Tijdens de Hotelnacht gaan Amsterdammers een weekend lang op vakantie in hun eigen stad. Voor een speciale prijs kunnen zij een kamer boeken in hotels, zoals het InterContintenal Amstel, Conservatorium, Lloyd Hotel & Culturele Ambassade of DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station. Vanaf 55 euro boek je een tweepersoonskamer bij één van de deelnemende hotels. Daarnaast organiseren de hotels het hele weekend culinaire, creatieve en culturele hotelfeestjes, waarvoor ook los een passe-partout kan worden aangeschaft.

Wereldstad

Organisator Vincent van Dijk van HBMEO: ‘Amsterdammers klagen veel over de drukte in de stad en over alle toeristen, maar we vergeten wel eens hoe belangrijk deze zijn voor onze economie. Bovendien zorgen deze toeristen ervoor dat Amsterdam een echte wereldstad is geworden, met bijzondere hotelbars, hotelrestaurants en andere voorzieningen waar we allemaal van profiteren. Het is goed om tenminste één keer per jaar je stad te bekijken door de bril van een toerist.’

Vakantie in eigen stad

Om het gevoel van ‘vakantie in eigen stad’ te versterken kun je tijdens de Hotelnacht ook typisch toeristische dingen doen, zoals een rondvaart door de grachten, een tour in de bekende rode sight-seeingbus of een bezoekje brengen aan een van de musea. De Hotelnacht 2017 vindt alleen plaats in Amsterdam.

www.hotelnacht.nl

Hotels die meedoen aan Hotelnacht 2017:

Ambassade Hotel

Amsterdam Marriott Hotel

Andaz Amsterdam Prinsengracht

art’otel amsterdam

Boutique Hostel Cocomama

Citiez Hotel Amsterdam

Conscious Hotel Vondelpark

Conservatorium Hotel

Dikker & Thijs Fenice Hotel

Double Tree by Hilton Amsterdam Centraal Station

Ecomama

Generator Hostel

Grand Hotel Amrâth Amsterdam

Hampshire Hotel – Amsterdam American

Hilton Amsterdam

Hotel De L’Europe Amsterdam

Hotel Seven One Seven

Hotel The Exchange

INK Hotel Amsterdam

InterContinental Amstel Amsterdam

Jaz Amsterdam

Lloyd Hotel & Culturele Ambassade

NH City Centre

NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

NH Collection Barbizon Palace

NH Collection Doelen Amsterdam

Park Plaza Victoria Amsterdam

Pension Homeland

Pulitzer Amsterdam

Renaissance Amsterdam Hotel

The Student Hotel City

Yays Oostenburgergracht Concierged Boutique Apartments