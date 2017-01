Hotelnacht Top Tien

Wat moet je doen tijdens deze vijfde editie van Hotelnacht? Wij geven tien leuke tips voor een gedenkwaardige nacht, die je normaal alleen in films ziet. Van een luxe Pool Party in het Amstel tot het legendarische eindfeest Roomservice.

The Grand Budapest Hotel (Conservatorium Hotel) – Dit luxehotel wordt tijdelijk omgetoverd tot The Grand Budapest Hotel. Hier wordt de excentrieke film van Wes Anderson vertoond, geniet je van Lobby Boy-cocktails en kun je liefdesbrieven laten schrijven door Lettres D’Amour.

Slopende Silent Disco (Marriott Amsterdam) – De verbouwing van Marriott aan het Leidseplein is in volle gang. Op de bouwplaats kun je onder het genot van een Gin & Tonic losgaan op de Silent Disco en in hotelbar Sorel’s bestel je Deconstructed Cocktails.

Amstel’s Pool Party (InterContinental Amstel) – Voor het eerst in zijn 150-jarige geschiedenis opent het iconische Amstel Hotel zijn health club voor een chique pool party. Relax aan de zijde van het zwembad met Moët & Chandon champagne of dans op de beats van de DJ.

Closing Party: ROOMSERVICE (Hotel Arena) – Net als tijdens de aller-eerste editie organiseert Hotelnacht het legendarische eindfeest ROOMSERVICE. Dit keer in de clubkerk van het volledige verbouwde Hotel Arena. Met te gekke acts en waanzinnige DJ’s als Doppelgang, Joshua Walter en Maria Helena.

Bloody Breakfast (The Exchange Hotel) – Vroege vogels kunnen vanaf 6.00 uur tot 11.00 uur ontbijten met relaxte tunes van DJ-duo George & Jimmy, waarna iedereen weer opgeladen aan the day after kan beginnen.

Ballenbak XXXL (art’otel amsterdam) – Haal je inner child naar boven en jump in de enorme ballenbak voor grown-ups! Bekogel elkaar met ballen terwijl je losgaat op de disco-beats.

Hallelu-JA, IK WIL! (Renaissance Hotel) – In de Koepelkerk van het Renaissance waan je je in een romantische bruiloftsfantasie met een honeymoon-VIP Lounge Suite en een leuke line-up van DJ’s.

Bluespoon Dessert Extravaganza (Andaz Amsterdam) – Toetjesfanaten kunnen terecht bij dit overdadige dessert-evenement bij BlueSpoon.

Cocktail Curling (DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station) – Beleef deze winterse sport samen met vrienden, terwijl je geniet van het uitzicht over de stad en een cocktail in je hand.

Amsterdamse Middag aan de Gracht (Seven One Seven) – Onder het genot van uit Amsterdam afkomstig bier, jenever en vermouth en Amsterdamse hapjes, kan er geluisterd worden naar een historische lezing van Mark Zegeling over de bekende KLM-huisjes.

Voor het actuele programma, kijk op www.hotelnacht.nl

Voor deze evenementen is een Hotelnacht Ticket nodig. Dit kan gekocht worden via www.hotelnacht.nl. Voor sommige evenementen en Hotelnacht Diners/Brunches worden aanvullende kosten gerekend en is een reservering noodzakelijk. Actuele informatie is te vinden op www.hotelnacht.nl/programma

Voor het actuele programma, kijk op www.hotelnacht.nl

Voor deze evenementen is een Hotelnacht Ticket nodig. Dit kan gekocht worden via www.hotelnacht.nl. Voor sommige evenementen en Hotelnacht Diners/Brunches worden aanvullende kosten gerekend en is een reservering noodzakelijk. Actuele informatie is te vinden op