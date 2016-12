Nieuw flexitarisch restaurant: swych

In het onlangs gerenoveerde hotel NH Collection Doelen kunnen liefhebbers van de ‘flexitarische’ keuken vanaf heden terecht bij restaurant swych. Het restaurant staat onder leiding van Rudolf Brand, die in de afgelopen jaren heeft gewerkt als souschef onder 1*Michelin Executive Chef Chris Naylor van Vermeer aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade. Met swych verwelkomt de hoofdstad een vernieuwend restaurant dat groenten en kruiden in de spotlight zet.



Flexitarian

Bij swych ligt het accent op groenten; vlees en vis kunnen als side-dish worden besteld. Rudolf Brand en zijn brigade hebben ervaring opgedaan met het flexitarische menu in pop-up restaurant Roomservice at Olof’s, dat van januari tot en met april 2016 zeer succesvol draaide in de Sint Olofskapel aan de Zeedijk. ‘Mensen willen gezonder en groener eten en kiezen bewust om niet meer elke dag vlees of vis te eten,’ zegt Rudolf Brand. ‘Restaurant swych voorziet in deze behoefte op een manier die ook past bij deze tijd: goede service en kwalitatief hoogstaand eten voor een goede prijs.’

Hotelrestaurant

Restaurant swych hoort bij vijfsterrenhotel NH Collection Doelen, onderdeel van NH Hotel Group. De komst van swych is in lijn met het concept van NH Collection, het premium merk van de keten, waarin gastronomie een prominente rol speelt. Hotel Director Carina Opdam: ‘Een paar jaar geleden was het in Nederland nog niet echt populair om te kiezen voor een restaurant in een hotel. Tegenwoordig is het ook voor Amsterdammers gelukkig heel normaal om een hotel binnen te lopen voor een heerlijk diner. Bij swych draait het om de totale ervaring. Je wordt ontvangen in de prachtige lobby en neemt een aperitiefje in de bibliotheek voordat je naar je tafel wordt gebracht. Het is de combinatie van bijzonder eten en uitmuntende gastvrijheid die zorgt voor een memorabele avond.”

Rijke historie

‘Het interieur van swych is licht en wit, om zo een perfecte omlijsting te zijn van de altijd levendige Amstel. We hebben gekozen voor een internationale stijl die aansluit bij de rijke historie van het hotel,’ legt Carina Opdam uit. ‘Ooit ontmoetten de rich and famous van Amsterdam en internationale grootheden elkaar op deze plek tijdens uitgebreide diners in de Burgerzaal van de Kloveniersdoelen. Eigenlijk heeft swych nu dezelfde functie: het is een plek waar Amsterdammers, culinaire liefhebbers en hotelgasten samenkomen.’

Oudste hotel van Amsterdam

De naam swych refereert aan het rijke verleden van deze locatie, waar ooit de stadsmuur van Amsterdam en de ‘Swych Utrecht’ toren het straatbeeld domineerden. De toren moest Amsterdam verdedigen tegen mogelijke aanvallen van troepen onder leiding van de bisschoppen van Utrecht. In 1882 maakte de toren plaats voor Hotel Doelen, het oudste hotel van Amsterdam. Dit jaar werd het hotel geheel gerenoveerd en heropende in april 2016 onder de naam NH Collection Doelen. NH Collection Doelen is het derde NH Collection hotel in Amsterdam. Eerder dit jaar werden ook NH Collection Barbizon Palace en NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky na een volledige restyling heropend.

swych is geopend van dinsdag tot en met zaterdag, van 18.00 tot 22.00 uur.

www.swych.nl