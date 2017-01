Temper: on demand horecapersoneel

Temper, een nieuwe online marktplaats voor freelancers in de horeca, blijkt een gat in de markt. Temper is eenĀ on demand service waar zelfstandigen, zonder tussenkomst van een uitzendbureau, ingezet kunnen worden door hotels, bars, restaurants en clubs. Binnen een half jaar tijd hebben al meer dan 11.000 mensen in de randstad zich ingeschreven op het platform en zal binnenkort heel Nederland bekend zijn met Temper.



Gescreende freelancers

De door Temper gescreende freelancers zijn per direct beschikbaar en kiezen zelf waar, wanneer en voor wie ze willen werken. Opdrachtgevers kiezen vervolgens op basis van de vaardigheden en beoordelingen de persoon die het beste bij hun bedrijf en de opdracht past. Na elke shift bouwen de ‘Tempers’ door middel van een beoordeling verder aan hun reputatie, om zo voor meer shifts in aanmerking te komen. Bedrijven kunnen een eigen pool maken van freelancers die eerder bij hen hebben gewerkt. Zo hebben ze vaker vaste gezichten. Opdrachtgevers zijn niet gebonden aan arbeidscontracten of vaste kosten.

Flex is het nieuwe vast

Paul Eggink, mede-oprichter van Temper: ‘Steeds meer mensen verkiezen vrijheid boven een vaste aanstelling en gaan aan de slag als freelancer. Ook in de horeca is er een grote verandering gaande. Vaak willen mensen niet meer via een uitzendbureau werken voor het minimumloon. En in een seizoengevoelige branche als de horeca, willen horecazaken flexibel, maar wel ervaren personeel. Doordat opdrachtgevers zelf kunnen kiezen welke Tempers het beste bij hun bedrijf passen, is het bij elke shift vooraf duidelijk wie er komt werken, en voor welk tarief.’

Hotelnacht

Inmiddels wordt Temper al gebruikt bij verschillende horecazaken, zoals het Conservatorium Hotel, W Hotel, NH Collection Krasnapolsky, Kurhaus, Supperclub Amsterdam, Loetje en Van der Valk. Van luxehotels tot restaurantketens en horeca-events als Hotelnacht. De database van freelancers is in korte tijd gegroeid tot meer dan 11.000 mensen in de randstad en breidt dagelijks uit.

www.temper.works