Programma Hotelnacht 2017

Het voorlopige programma van de vijfde Hotelnacht is bekend. Een verrassende combinatie van comedy, cocktails & cultuur. Tientallen Hotelnacht-feestjes, Hotelnacht Diners en toeristische activiteiten zorgen ervoor dat de Amsterdammer weer kan genieten van een volledig verzorgde vakantie in eigen stad.

Trouwkapel

Tijdens Hotelnacht verandert het Conservatorium Hotel in The Grand Budapest Hotel. Compleet met de potsierlijke Mendl’s Pastry en Lobby Boy Cocktails. Wil je cocktails leren maken? De beste vrouwelijke bartender van de wereld, Tess Posthumus geeft een cocktail-workshop in hotelbar The Tailor van NH Collection Krasnapolsky. En wat dacht je van Cocktail Curling op het dakterras van DoubleTree by Hilton of een romantisch huwelijksfeest in de trouwkapel van het Renaissance Hotel? Het Marriott Hotel, dat momenteel wordt verbouwd, tovert de bouwplaats om in een slopende silent disco en serveert ‘deconstruction cocktails’ in de hotelbar.

Bewezen succes

Sommige hotels houden een mooie Hotelnacht-traditie in ere, vanwege bewezen succes. Voor de vijfde keer organiseert Hampshire Hotel American een American Comedy Dinner, dit keer met niemand minder dan Greg Shapiro in de hoofdrol. Conscious Hotel organiseert opnieuw het succesvolle Bierfeest.

Comedy & cultuur

Ook Lloyd kiest gewoontegetrouw voor een bijzondere avond vol cultuur & comedy. Lloyd Hotel & Culturele Ambassade presenteert in samenwerking met RIGHTABOUTNOW INC. een brutale doch zweverige line-up van urban performers in spoken word, stand-up comedy en drag, met een flinke dosis absurde humor.

Hotelnacht Diners

Uiteraard serveren de meeste hotelrestaurants een feestelijk Hotelnacht Diner, zoals een historische Table D’Hôte bij het flexitarische restaurant swych van NH Collection Doelen. Ook kun je ook weer toeristje spelen in eigen stad, met een rondvaart van Blue Boat Company of een tour met de bekende rode bus en kun je onder meer naar het Amsterdam Museum. Dansen kun je tot diep in de nacht tijdens de excentrieke freakshow Roomservice of in de nieuwe Oosterbar van Generator Amsterdam. Ben je weer vroeg uit de veren? Vanaf 06:00 uur serveert Café Stock van The Exchange een Bloody Breakfast.

Komende weken wordt het programma verder in- en aangevuld, dus houd de website in de gaten! Voor het voorlopige programma, tickets en kamers, kijk op www.hotelnacht.nl