Ron Blaauw introduceert smart sommelier

Ron Blaauw gaat als eerste Nederlandse topchef werken met een ‘smart’ sommelier. Vanaf medio november wordt de papieren wijnkaart vervangen door een tablet, ontwikkeld door WineStein.

Smart sommelier

De app van het Nederlandse bedrijf WineStein adviseert welke wijn je het beste kunt drinken bij welk gerecht. Ron Blaauw is de eerste Nederlandse topchef die deze ‘kunstmatig intelligente sommelier’ gaat gebruiken. Gasten van zijn nieuwe restaurant Ron Gastrobar Paris kunnen op de tablet van WineStein in één oogopslag zien welke wijn perfect past bij welk gerecht. Ook koppelt de ‘smart sommelier’ het perfecte gerecht aan een specifieke wijn en geeft passend wijnadvies als tafelgenoten verschillende gerechten kiezen en een fles wijn willen delen.

Moderne horeca

Ron Blaauw: “Een wijn selecteren in een restaurant blijft voor veel mensen een lastige opgave en niet elke gast zit te wachten op ellenlange verhalen van een sommelier. Deze slimme Nederlandse uitvinding van WineStein, maakt het kiezen van een passende wijn kinderlijk eenvoudig, maar vooral ook leuk. De Nederlandse horeca loopt achter vergeleken met Amerika, China en Japan. Het wordt tijd dat de horeca gaat investeren in moderne technologie, zeker als dit leidt tot betere service.”

Smaakprofiel

De kunstmatig intelligente software van WineStein matcht de gastronomische eigenschappen van een gerecht met die van wijn en houdt daarbij rekening met alle ingrediënten, bereidingswijzen en eventuele sauzen en bijgerechten. Op basis van al deze gegevens berekent WineStein aan de hand van zelf-lerende algoritmes een smaakprofiel en bepaalt op grond daarvan de best passende wijnen. Deze restaurantversie van WineStein werd de afgelopen twee jaar intensief getest bij een aantal restaurants in Nederland en de Verenigde Staten. De verbeterde versie is nu beschikbaar voor restaurants over de hele wereld.

Weinig wijnkennis

Het kiezen van een wijn in een restaurant of supermarkt is voor veel mensen een ingewikkelde exercitie. Maar liefst 87% van wijndrinkers geeft aan geen of nauwelijks verstand te hebben van wijn. De WineStein-app is verkrijgbaar voor smartphones en wordt gebruikt in supermarkten. Het objectieve advies van WineStein helpt de de gast of consument met zijn wijnkeuze, waardoor er eerder een kwalitatief betere wijn wordt gekozen.

Ron Gastrobar Paris is de vierde gastrobar van Ron Blaauw, op het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam en serveert klassieke Franse bistro-gerechten.