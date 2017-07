SkyLounge Amsterdam beste terras van Nederland

SkyLounge Amsterdam, het rooftop-terras van hotel DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station, is door Grey Goose vodka uitgeroepen tot het beste terras van Nederland.



Grey Goose World’s Best Terraces

Het Franse vodka-merk is bezig met het samenstellen van een prestigieuze lijst: de Grey Goose World’s Best Terraces. Als meest bijzondere terras van Nederland is SkyLounge Amsterdam uitverkoren. Afgelopen week ontving de SkyLounge Amsterdam ook de publieksprijs bij de verkiezing van de beste hotelbar van Amsterdam. De rooftopbar kreeg maar liefst 2.625 stemmen tijdens de hotelbarverkiezing, die voor de vijfde keer werd georganiseerd. Het was de tweede keer dat de SkyLounge Amsterdam door het publiek op één werd gezet. Manager SkyLounge Amsterdam Lisa Bakker: ‘Ons hele team is erg trots om uitgeroepen te zijn tot het beste terras van Nederland én de publieksprijs te hebben gekregen voor de beste hotelbar van Amsterdam.’

Rivièra

Ter gelegenheid van de introductie van een nieuwe fles, de Grey Goose Limited Edition Rivièra, is het dakterras van deze populaire hotelbar ingericht in Rivièra-stijl. Dit sluit aan bij het design van deze bijzondere fles: de Bretonse strepen refereren aan de Zuid-Franse mode. Deze Limited Edition is uitgebracht om de origine van het merk te vieren. Eerder werd het terras aan de Nederlandse pers gepresenteerd tijdens een zomers feest en vanaf nu is het voor iedereen te bezoeken.

Zomerse cocktails

De fles is in een beperkte oplage verschenen, maar wordt in Nederland exclusief geschonken bij SkyLounge Amsterdam, op de elfde verdieping van het DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station. Ook staan er zomerse cocktails op het menu, zoals de Le Grand Fizz met Grey Goose vodka, St-Germain Elderflower Liqueur, soda en limoen of Red & Grey, de premium vodka-cranberry.