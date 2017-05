Stages bij HBMEO

Voor verschillende leuke projecten zijn wij vanaf 1 maart op zoek naar ondernemende stagiairs!

Stage Social Media

Voor diverse mooie merken verzorgt HBMEO de communicatie via social media als Instagram en Facebook. Van premium dranken tot hotels en toprestaurants. We zijn momenteel op zoek naar versterking van ons social-mediateam. Ben je goed met beeld en (de Engelse & Nederlandse) taal en handig met social media? Ben je bovendien creatief en communicatief én flexibel? Dan is dit misschien een leuke stageplaats voor je. Bij voorkeur een sociale student communicatie/media/marketing voor 4 dagen per week, bij voorkeur uit de buurt van Amsterdam.

Stage Media/Content Management

Sinds 2000 schrijft SpecialBite over bijzondere restaurants. In samenwerking met KLM rollen we deze restaurantgids nu internationaal uit naar de belangrijkste food-destinations van de wereld. Van Paris tot New York, van Beijing tot Kaapstad! Om het editorial team te ondersteunen, zoeken we een stagiair die goed is in de Engelse taal en contacten kan onderhouden met restaurants, PR-bureaus en de restaurant-spotters uit ons internationale (KLM-)netwerk. Bij voorkeur iemand die iets heeft met restaurants & food en media!

Mail je motivatie en CV naar Wouter Sterk: sterk@hbmeo.com. Als je vragen hebt, bel dan gerust: 020 4053636.