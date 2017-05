The Tailor beste hotelbar van Amsterdam

The Tailor is uitgeroepen tot de beste hotelbar van Amsterdam. Dit maakte de jury van de Red & Grey Best Hotel Bar Award Amsterdam 2017 vandaag bekend. Naast de Best Hotel Bar worden er drie andere awards uitgereikt: voor de beste nieuwkomer, de beste klassieker en de publiekslieveling.



Beste hotelbar

The Tailor is de hotelbar van NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky. Volgens de jury is ‘de kwaliteit van de cocktails en de service zeer hoogstaand. Ondanks dat de bar verstopt is achter de lobby, weten ook Amsterdammers hem te vinden en de spectaculaire cocktails te waarderen.’

Best New en Classic Hotel Bar

Pulitzer Bar van het gelijknamige hotel, krijgt een award voor de Best New Hotel Bar. Deze bar valt op door ‘zijn karaktervolle interieur, uitmuntende cocktails en fijne service’, aldus het juryrapport. Freddy’s Bar van Hotel De L’Europe mag zich voor de tweede keer Best Classic Hotel Bar noemen. ‘Bijzonder is dat de bar een geheel eigen identiteit heeft en een leuke mix van Amsterdammers en hotelgasten trekt’.

Publieksfavoriet

Publieksfavoriet was voor de tweede keer SkyLounge Amsterdam, van DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station. Maar liefst 2.625 stemmen, kreeg deze rooftopbar, die opnieuw een sterke campagne voerde onder zijn gasten. ‘Geen wonder dat deze bar zoveel stemmen krijgt. Dit is verreweg de drukst bezochte hotelbar van Amsterdam. Opvallend is dat het hotel voortdurend bezig is met innovatie en verbetering van het product.’ Op nummer twee en drie eindigden Vault Bar en W Lounge.

Vijfde keer

Voor de vijfde keer worden de prijzen voor de Best Hotel Bar uitgereikt. ‘We zien niet alleen dat het aantal hotelbars in Amsterdam sterk toeneemt, ook de kwaliteit wordt steeds beter,’ zegt juryvoorzitter Vincent van Dijk. ‘Hotelbars zetten steeds vaker een DJ neer en organiseren creatieve evenementen. Hotelbars zijn dé hotspots.’

Londen

Behalve in Amsterdam worden de verkiezingen dit jaar ook in Londen georganiseerd en het is de bedoeling dat de Best Hotel Bar Awards komende jaren verder worden geïnternationaliseerd. De verkiezing wordt mogelijk gemaakt door Red & Grey, de premium mix van Canadian Red cranberry en Grey Goose vodka. Het is inmiddels traditie dat de winnaar een feestje organiseert en dat dan de prijzen officieel worden overhandigd.

www.besthotelbar.com