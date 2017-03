Trend: apéritif dinatoire

Dit wordt de zomer van het apéritif dînatoire. Een lekker cocktail, glas wijn of vermouth met daarbij heerlijke hapjes die een avondmaaltijd eigenlijk overbodig maken.

Bitterbalcultuur

Nederland had niet echt een aperitief-cultuur. Veel verder dan bier en bitterballen kwamen we nooit. Dat is hard aan het veranderen. Niet alleen groeit de belangstelling voor cocktails en mixen, ook worden hier steeds vaker bites bij geserveerd. Deze trend leeft al jaren in Italië en Spanje, maar wordt inmiddels wereldwijd opgepakt. De middagborrel wordt steeds belangrijker en gaat zelfs de concurrentie aan met de avondmaaltijd, die toch al onder vuur ligt. We lunchen namelijk steeds vaker warm, omdat ‘s avonds lichter dineren beter is voor de gezondheid.

Aperitivo

In Italië is de aperitivo een begrip. Een glas vermouth met heerlijke anti-pasti, crostini, bruschetta of frittata. In Nederland staat vermouth inmiddels overal op de kaart. Zoals Drapò Vermouth of de Mulassano Vermouth, beide afkomstig uit de regio van Torino. In Spanje noemen we dit moment hora del vermut, oftewel het vermouth-moment. Hierbij worden tapas geserveerd, zoals olijven, patatas bravas, albondigas en tortilla. In Nederland staat de Spaanse top-vermouth Olave inmiddels bij Albert Heijn en is ook de heerlijke Yzaguirre Vermouth volop verkrijgbaar.

Apéro dinatoire

In Frankrijk gaan ze nog een stapje verder. Daar start de avond met een aperitief, waarbij gedurende de avond diverse kleine gerechtjes worden geserveerd die de avondmaaltijd vervangen: het apéritif dinatoire of apéro dinatoire. Met heerlijk klinkende bouchées, zoals croquettes de camembert, madeleines au saumon fumé of bouchées de Saint Jaques of beignets de courgettes. Ideaal voor mensen die geen zin hebben om uitgebreid te koken, maar het toch gezellig vinden om met vrienden te borrel.

