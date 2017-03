Trend: local delivery

Delivery is dé trend van dit moment. De Beethovenstraat is de eerste winkelstraat in Amsterdam die bezorging op de dag zelf in de hele stad aanbiedt.

Local Express

Retailers ontwikkelen steeds meer extra services voor de klant, waarmee zij zich kunnen onderscheiden. Zo hoeven Amsterdammers bij een bezoek aan de Beethovenstraat niet langer te sjouwen met tassen. Met de lokale bezorgdienst van PostNL, Local Express, worden bestellingen van maandag tot vrijdag tot 21:00 uur in de hele stad bezorgd. De Beethovenstraat is de eerste winkelstraat die deze service lanceert.

Schone bezorgservice

De winkelier kan online via localexpres.nl regelen dat een pakket wordt opgehaald en dezelfde dag wordt bezorgd binnen Amsterdam. Voor lokale retail is dit een extra service aan haar klanten in de winkel of webshop. Om Amsterdammers van gemak te voorzien, kunnen zij zelf bij de winkelier een tijdvak van één uur aangeven wanneer het pakket bezorgd wordt. En je hebt het meteen dezelfde dag in huis! Aankopen kunnen ook op een ander adres worden bezorgd, bijvoorbeeld als er een cadeau bij iemand moet worden afgeleverd. Door zoveel mogelijk met de fiets te bezorgen, is het een schone bezorgservice in de stad.

Shopping Street Innovation Lab

Dit project sluit aan op het Beethoven Shopping Street Innovation Lab. Het hele jaar worden in de Beethovenstraat verschillende retail-innovaties op het gebied van service en technologie in de praktijk getest en onderzocht. Dit laatste gebeurt in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

