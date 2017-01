Trendlist 2017: vive la révolution

2017 wordt het jaar van de revolutie. Van de politieke tot de technische revolutie. Ook op medisch gebied worden er grote ontdekkingen gedaan. De Grote Revolutie komt van onderaf. Een heldere visie en stevige statements zijn dan ook in. In de SoHBMEO Trendlist lees je wat we in 2017 denken, doen, dragen en drinken. Onze trendwatchers zetten de food, fashion en lifestyle-trends op een rij.

Klopt dit wel?

Tegelijkertijd is dit de Age of Innocence. We benaderen het leven als een pasgeborene en zijn eigenlijk niets meer dan een blanco vel. Alles wat we tot nu toe ‘normaal’ vinden wordt opnieuw bekeken. ‘Klopt dit wel’ wordt de meest gestelde vraag van 2017. Van zuivel tot stemmen, van werktijden tot housing. De maatschappij ondergaat een flinke transformatie. Ook in ons persoonlijke leven gaat het roer compleet om. We beëindigen onze relaties, kiezen massaal voor een andere carrière en stappen over op een andere bank.

Clean living

Na clean eating kiezen we voor clean living. Alles wat chemisch is gaat de deur uit. Schoon is het toverwoord. Liever minder, maar echt dan veel en nep. We gaan voor de real deal. We slikken geen vitamine D, maar gaan de buitenlucht in.

We gaan voor complete transparantie. Dat zien we terug in het bedrijfsleven, de politiek, maar ook in het interieur, food en in de mode. En we geloven niet zomaar alles meer. We voorspellen het einde van de hoax. Kennis vergaar je, in plaats van lukraak delen. Voedselkennis wordt een verplicht vak, net als bloem- en plantenkunde.

Intuïtieve alpha-denkers

Antwoorden komen uit de onderbuik en niet meer van gedicteerde kennis. Het tijdperk van de bèta-denkers loopt ten einde, de creatieve, intuïtieve alpha-denkers openen het pad naar de toekomst. Dit is de enige manier om onze planeet te redden. We verbinden lichaam en geest. Een gezond lichaam (niet overdreven sportief, maar in balans) is een gezonde geest en vice versa.

