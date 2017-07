UMAMI by Han opent restaurant in China

UMAMI by Han, het shared-diningconcept van Michelin-chef Han Ji, opende zaterdag 25 juni zijn deuren in Beijing. Het is de eerste buitenlandse restaurant van de Han Group.



Grote stap

‘Wij zijn gevraagd door de grote Chinese horecagroep Cindy’s Group, om het concept UMAMI by Han naar China te brengen. Afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan dit nieuwe restaurant in de Chinese hoofdstad. De strategische samenwerking met deze groep betekent een grote stap voor ons. Niet alleen omdat dit ons in staat stelt om internationaal uit te breiden, maar ook omdat we veel van deze groep kunnen leren. Zij hebben veel kennis in huis op het gebied van innovatie. Denk aan managementsystemen als K.P.R., S.O.P., maar ook op het gebied van voedingskunde. We kunnen gebruikmaken van hun onderzoeksafdeling en de kennis en onderzoeksresultaten van de duizenden chefs die hier werken.’

Ambitie

Afgelopen jaren is Han Ji bezig geweest om de kwaliteit van UMAMI by Han te verbeteren, wat onder meer resulteerde in een Bib Gourmand voor een aantal restaurants. ‘Mijn ambitie voor UMAMI by Han is om het restaurant culinair gezien meer richting het niveau van Michelin-restaurant HanTinG Cuisine te tillen. In Beijing ligt het niveau van UMAMI by Han sowieso al een stuk hoger, omdat het hier gemakkelijker is om Aziatische topchefs die een goede opleiding hebben gehad. Dat moet ook wel, want in Beijing zijn er 200.000 restaurants, dus de concurrentie is hevig. Dit hogere niveau wil ik ook doortrekken naar de Nederlandse restaurants van UMAMI by Han.’

Private-dining

UMAMI by Han Beijing verschilt enigszins van de Nederlandse vestigingen in Den Haag, Rotterdam, Maastricht en Eindhoven, omdat Chinese gasten andere eisen stellen aan een restaurant. ‘In China willen mensen vaak afgescheiden eten, zeker bij een zakendiner. Daarom hebben we meer private-diningruimten gemaakt. Ook de kaart verschilt enigszins. Zo is de dessert-kaart veel uitgebreider met bijvoorbeeld een grote selectie van melksmoothies en is er een uitgebreider cocktail- en theemenu. In het interieur van het restaurant is een combinatie gezocht van de hippe Aziatische stijl, zoals we die kennen uit het restaurant in Eindhoven en een meer ‘luxe’ stijl, zoals die aansluit bij de wensen van het Chinese publiek.

Made in Holland

De missie van de Han Group is het slaan van een brug tussen Oost en West, om de wereld gezonder te maken. De samenwerking met de Chinese groep sluit goed aan bij deze filosofie: ‘Niet alleen kunnen wij leren van Azië als het gaat om de invloed van eten op de gezondheid, maar China kan op zijn beurt ook van Nederland leren. Nederland staat in China namelijk bekend om de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van producten. In China is momenteel veel aandacht voor de herkomst van producten. Made in Holland wordt gezien als een belangrijk kwaliteitskeurmerk. Wij zien UMAMI by Han dan ook als een visitekaartje van Nederland.’

UMAMI by Han Amsterdam

De opening werd gevierd met een feestelijke ceremonie, waar onder meer de Nederlandse Michelin-chef Edwin Wink (**) aanwezig was. Het restaurant UMAMI by Han ligt in de wijk Chaoyang, Beijing, het internationale deel van het centrum van Beijing, een stad met 30 miljoen inwoners. Hier zijn veel ambassades gevestigd, waaronder de Nederlandse en Amerikaanse ambassade. De Han Group is van plan om nog meer zaken te openen in China, zowel in Beijing als in Shanghai. Dit jaar opent UMAMI by Han ook een restaurant op de Overtoom in Amsterdam. Ook wordt er naar geschikte locaties gezocht in andere (buitenlandse) steden.

umami-restaurant.com