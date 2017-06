Welcome home, Soho House!

Een van de meest bijzondere horeca-concepten ter wereld, zou eindelijk naar Amsterdam komen! Maar plotseling is de vergunning ingetrokken. Het zou niet onderscheidend genoeg zijn. HBMEO voert samen met andere creatieve en culturele bedrijven uit Amsterdam campagne om duidelijk te maken dat deze members-club tóch naar onze hoofdstad moet komen.

Mixconcept

De creatieve industrie uit Amsterdam spreekt zich hartstochtelijk uit vóór de komst van de besloten members-club Soho House naar het centrum van Amsterdam, in het monumentale Bungehuis. Vincent van Dijk, trendwatcher van HBMEO: ‘Van alle plekken waar ik ooit heb geslapen, vind ik Soho House toch wel één van de meest bijzondere. Het is een vernieuwend mixconcept met restaurants, bijzondere bars, een bioscoop, een wellness-centre, maar ook werk- en ontmoetingsplekken waar je bijzondere mensen tegenkomt en onderdeel kunt zijn van een internationaal netwerk. Het is een gemiste kans als Amsterdam dit voor een tweede keer door zijn vingers laat glippen. Daarom roepen wij alle creatieve en culturele bedrijven van de stad op om van zich te laten horen.’

Besloten club

Soho House is opgericht in 1995 als een besloten club voor mensen die werkzaam zijn in de film-, media- en creatieve industrie en biedt een platform voor zijn leden. Gelijkgestemden uit het plaatselijke en wereldwijde netwerk van de creatieve sector kunnen elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, elkaar stimuleren en inspireren, werken en ontspannen. Momenteel heeft Soho House 12 huizen wereldwijd.

