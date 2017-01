Innovatie: interactief wijnschap

Op het InnovatieLAB van de Horecava toont WineStein een wereldprimeur: een uitvinding voor supermarkten die het makkelijker maakt om snel de juiste wijn te vinden. De door ‘smart sommelier’ geadviseerde wijn wordt door middel van LED-verlichting aangewezen.

Gaming

Roger Theunissen van WineStein: ‘Het doel van WineStein is om het leven van de wijndrinker makkelijker én leuker te maken. Een consument vindt het vaak lastig om snel de juiste wijn te kiezen voor bij een bepaald gerecht of moment. Dankzij onze app kun je snel een passende wijn vinden. Door onze innovatie is het bovendien nog gemakkelijker om in één oogopslag deze wijn terug te vinden in het schap. Het gaming-element maakt het ook nog eens een keer leuk om een wijn te kopen.’