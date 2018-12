De bubbeltrends van 2018/2019

Luxebubbels

Waar we dit vroeger alleen met Oud & Nieuw dronken, tegenwoordig grijpen we elke gelegenheid aan om het leven te vieren met champagne. En dat mag tegenwoordig ook wat kosten. Een mooie Cuvée de prestige blanc-de-blancs, bijvoorbeeld. Van 100% chardonnay. Want 2018 is natuurlijk het jaar waarin we deze druif hebben herontdekt.

Bijvoorbeeld: Taittinger Comtes Blanc de Blancs

Rosé Bubbly

Rosé is passé? Zeker niet! En vooral niet de rosé champagne. Dit is de enige rosé die gemaakt mag worden door aan witte wijn een beetje rode wijn toe te voegen. Een rosé champagne ziet er nét even wat feestelijker uit en combineert ook leuk met het diner, want champagne drinken we zeker niet meer alleen onder het genot van vuurwerk.

Bijvoorbeeld: Taittinger Prestige Rosé

Zero sparkling

We kunnen er niet omheen. 2018 is het jaar van NOLO (no alcohol / low alcohol). We zien dan ook steeds meer alcoholvrije bubbels op de markt komen, voor wie wel wil knallen, maar volgend jaar toch een frisse start wil maken. Bijvoorbeeld met een lekkere sparkling chardonnay? De kwaliteit van non-alcoholwijn wordt steeds beter, dus dit goede voornemen is best haalbaar. Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld: Appalina Chardonnay alcoholvrij