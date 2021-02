De terrastrends van 2021

Terrastrends 2021

We kunnen niet wachten tot de horeca weer open kan en we weer een drankje kunnen doen op een zon- en drankovergoten terras. Dit wordt komende zomer en winter dé plek waar we onze vrienden ontmoeten, die we veel te lang niet hebben gezien. Daarom zijn hier vast de terrastrends voor 2021.

Dankzij het steeds warmer wordende najaar en voorjaar wordt het terras steeds meer dé place to be. Een klein voordeel van de klimaatveranderingen, zullen we maar zeggen. We zagen al dat het binnenleven steeds meer naar buiten verplaatst. En dankzij de coronacrisis is het horeca-terras nog veel gewilder geworden. Buiten is het besmettingsgevaar lager, dus buiten voelt alles veiliger. We zagen in de zomer steden dan ook veranderen in één groot terras. Hoe ziet 2021 eruit?

Winterterras

We hebben herontdekt hoe leuk het terras in de winter is! Met gezellige vuurkorven, een een heerlijk geurende winterbarbecue, warme choco met marshmallows, verse erwtensoep of glühwein en kraampjes alsof we op een Duitse kerstmarkt zijn. Lekker live muziekje erbij, niets meer aan doen. Een winterterras voelt sowieso al snel als vakantie en dat is precies waar we op dit moment zo’n zin in hebben. We zien steeds meer terrassen die het hele jaar door geopend zijn, ook op de stranden.

Binnenstebuiten

De inrichting van terrassen wordt steeds belangrijker. Geen standaard tafels en stoelen, maar bijzonder meubilair en vooral heel veel groen en natuur, zodat je het idee hebt dat je ook echt midden in de natuur zit, in plaats van in de stad. Planten en houten schermen vormen natuurlijke afscheidingen tegen coronakuchjes, want plexiglazen schermen hebben we genoeg van gezien. Ook zien we steeds meer kassen, iglo’s, parasols, pagode’s en luifels met verwarming, zodat we zo lang en vaak mogelijk buiten kunnen verblijven. We zien dat de terrassen het restaurant steeds meer versterken, terwijl de binnenruimte door gebruik van planten en ruimere opzet steeds meer verandert in een tuin.

Buiten koken

De tafelbereiding is al een belangrijke trend. Als we uit eten gaan, dan willen we ook theater, met fileren, flamberen of shaken vlak voor onze neus. Helemaal leuk is het als je de chefs buiten bezig zit met grollen en grillen, alsof ze op de camping staan. Er worden hele buitenkeukens en buitenbars gebouwd, maar een simpele barbecue en een ijsbak vol gekoelde dranken met pop-up-gevoel is nog veel leuker.