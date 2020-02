Eerste Hotelnacht Zandvoort

Hotelnacht Beach Edition

Voor het eerst wordt het succesvolle evenement Hotelnacht georganiseerd in Zandvoort aan Zee. Op 7 & 8 maart vindt Hotelnacht Beach Edition plaats.Deze Beach Edition is niet alleen voor de inwoners van Zandvoort, maar voor alle bewoners van de regio Amsterdam.

REGIO AMSTERDAM

Vakantie in eigen stad

Tijdens het hotelfestival Hotelnacht gaan bewoners op vakantie in hun eigen stad, of in dit geval regio. Want dit keer kunnen niet alleen Zandvoorters, maar ook alle inwoners van Amsterdam en omliggende plaatsen op strandvakantie naar Zandvoort om deze bijzondere badplaats beter te leren kennen. Zij kunnen voor een speciale prijs overnachten in één van de deelnemende hotels of in één van de luxe beach-cottages in de duinen en een weekend lang naar verschillende leuke strandfeestjes.

Badplaats

Organisator Vincent van Dijk: ‘In Amsterdam wordt wel eens lacherig gedaan over de term Amsterdam Beach, maar we mogen in onze handen wrijven dat we een strand hebben op steenworp afstand van Amsterdam. New York heeft de Hamptons, wij hebben Zandvoort aan Zee. We willen dat nostalgische badplaatsgevoel terugbrengen tijdens Hotelnacht. Een luxe weekend vol wellness en waanzinnige feestjes. We richten ons met deze speciale editie vooral op vriendengroepen. Wij zien dat altijd veel groepjes vrienden meedoen aan Hotelnacht Amsterdam. Zij willen het liefst allemaal in hetzelfde hotel te slapen, maar dat is niet altijd mogelijk. Tijdens Hotelnacht Zandvoort kun je samen met vrienden een 4-, 6- of 8-persoons cottage huren om samen vakantie te vieren.’

Beach Edition

Tijdens deze eerste Beach Edition van Hotelnacht worden er verschillende creatieve, culturele en culinaire feestjes georganiseerd die een verrassend beeld geven van Zandvoort aan Zee. Van een nachtelijke duinsafari tot een champagnediner aan het strand, van een cocktail-party in een beachclub tot aan beach-yoga en van een bezoek aan Circuit Zandvoort en een spoedcursus surfen tot een Drink & Drive strandrace.