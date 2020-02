Nieuwste hoteltrends tijdens Independent Hotel Show

Hotelinterieur zet de trend

Eén van de andere pijlers is interior-design. Mieke Berkers: ‘Design wordt steeds belangrijker voor hotels. De nieuwe generatie gasten hecht meer waarde aan design dan een broekenpers of ijsblokjesmachine in de gang. Nieuwe hotels zetten de trend als het gaat om interieur en je ziet dat gasten hotels steeds vaker gebruiken als inspiratiebron voor thuis. Slaapkamers en badkamers worden ingericht als een hotelkamer.’ Op de Independent Hotel Show spelen interieurontwerpers een belangrijker rol. Roelfien Vos Interior Design and Architecture verantwoordelijk voor het ontwerp van de ontmoetingsplekken The Lobby en The Suite en PTMD Collection voor de Social Business Space.

Independent Hotel Show

Independent Hotel Show wordt sinds 2012 georganiseerd in Londen als het enige live business-platform, dat zich volledig richt op de behoefte van luxe- en boutique-hotels. De ambitie is om de beurs wereldwijd uit te rollen. Vorig jaar mei werd de eerste European Independent Hotel Show georganiseerd in Amsterdam en op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de eerste Independent Hotel Show in de Verenigde Staten, in New York.

TRENDTOURS

