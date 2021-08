Private spa

Hotels bieden steeds vaker een reeks met verschillende luxe bodycareproducten aan in duurzame verpakkingen, in plaats van de milieubelastende wegwerpminiatuurtjes. Dat verhoogt het wellness-gevoel in een hotelkamer enorm. Verkoop daarnaast een selectie aan verzorgende maskers, serums en cleansers in je shop of app en maak het boeken van treatments/massages op de kamer mogelijk. En vergeet niet om wat planten in de badkamer te zetten. Zo tover je deze om tot een echt luxe private spa.