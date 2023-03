Het uniform als fashion-statement

VIJF CORPORATE FASHION TRENDS

1. Eigen look

Standaard uniforms zijn niet meer van deze tijd. Hotels en restaurants willen zich onderscheiden en presenteren een eigen uniform dat naadloos aansluit bij hun concept, hun doelgroep, hun visie. Ook zien we dat er binnen een uniform meer vrijheid is om jezelf te uiten door een keuze te geven uit verschillende kledingstukken, passend bij bijvoorbeeld de activiteit, je gevoel, de weersomstandigheden van dat moment. Uniformiteit en hiërarchie maken plaats voor persoonlijke expressie.

2. Upcycling

Sustainability is een trend waar elk hotel momenteel mee bezig is. Hotels met een predicaat duurzaam krijgen meer boekingen, zeker van jongere doelgroepen. Bovendien kunnen zij een hogere kamerprijs vragen. Hoe kun je als horecazaak beter laten zien dat je duurzaam bent dan door middel van een uniform? Steeds meer hotels en restaurants kiezen voor upcycling, oftewel het verwerken van oude (bedrijfs)kleding in een nieuwe collectie. Hiermee maak je op fashionable wijze zichtbaar dat je oog hebt voor de aarde.

3. Comfort

Er is steeds meer aandacht voor het comfort van de medewerkers. Als zij zich goed voelen in hun kleding, dan hebben ze meer plezier in hun werk. Zo wordt er steeds vaker gewerkt met travel-kwaliteiten, Italiaanse stof van elastomeric fibers die tot zes keer in de lengte kunnen oprekken en dan weer hun oorspronkelijke vorm aannemen. Ideaal om in te werken, hij hoeft niet gestreken te worden en er zijn minder wasbeurten nodig! Ook zie je dat de stropdas steeds vaker verdwijnt en dat er wordt gekozen voor comfortabeler kledingstukken als een trui of een vest.

4. Fashion-statement

Bedrijfskleding wordt steeds meer fashionable en gebruikt om een statement te maken. We zien dat er steeds vaker fashiondesigners worden ingeschakeld, die hun eigen visie geven op het uniform en nieuwe trends, nieuwe vormen en materialen gebruiken om het een uniek karakter te geven. De keuze voor een mode-ontwerper of voor een brand is bepalend voor de identiteit van een horecazaak. Uniforms zijn trouwens op zichzelf ook een fashiontrend. We zagen afgelopen jaar op de internationale run-ways regelmatig uniforms voorbijkomen. Van preppy schooluniforms tot rebelse varianten op bestaande uniforms. Misschien juist om een bijdrage te geven aan de discussie over thema’s als oorlog, religie en uniciteit.

5. Genderneutraal

In een tijd waarin veel wordt gesproken over ‘jezelf kunnen zijn’ en over gender, komt het onderwerp uniforms regelmatig aan de orde. Steeds vaker laten bedrijven de keuze voor een mannelijk of vrouwelijk uniform over aan de medewerker of wordt er gekozen voor genderneutrale uniforms. We zien dat er meer wordt ‘gespeeld’ met typische mannelijke en vrouwelijke eigenschappen van uniforms, door bijvoorbeeld het mogelijk te maken door deze te combineren.

INDEPENDENT HOTEL SHOW AMSTERDAM

Tijdens de Independent Hotel Show op 14 & 15 maart worden de laatste uniform-trends gepresenteerd. Zo laat By Rockland, tijdens de seminar Body Language, ontwerpen zien van o.a. Francisco van Benthum en Saskia Markx.

www.independenthotelshow.nl