Interieurtrend: Home Suite Home

5. Verstelbare boxspring

In een hotelkamer is het bed het centrale element. Zorg dat je niet alleen een goede matras hebt, maar ook een verstelbare bedbodem. Dat zorgt voor een gevoel van meer luxe en zorgt dat je lekker in bed TV kunt kijken of eten. Breng onder je bed verlichting aan met een bewegingssensor, zodat dit automatisch aanspringt, als je ’s nachts naar het toilet moet of ’s nachts trek krijgt in een glas wijn.

Tip: bestel een boxspring van Auping met smart bed-base en bestuur je bed met je smartphone.