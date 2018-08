Culinair entertainment

We gaan niet meer naar restaurants voor alleen het eten. De gast van vandaag wil verbaasd en vermaakt worden. De populaire marketingterm ‘beleving’ doet ook zijn intrede in de horeca.

We brengen meer tijd door in de horeca dan ooit. Het is nu heel normaal om de dag te beginnen met een kop koffie buiten de deur. Iets wat in landen als Frankrijk of Italië altijd al gebeurde, maar wat Nederland pas een paar jaar geleden heeft opgepikt. Ook is het de gewoonste zaak van de wereld om je in een koffie- of lunchtent neer te vlijen met je laptop, daar tijdelijk kantoor te houden en af te spreken met collega’s en klanten. Om het einde van de werkdag te vieren, kun je tegenwoordig kiezen uit wijnbars, biercafés en cocktailzaken, waar je tegenwoordig ook een goeie bite kunt bestellen.

All-day delivery

Als we al thuis eten en drinken, dan kun je kiezen uit verschillende apps die je de lekkerste maaltijd uit restaurants, dranken en zelfs cocktails komen brengen. Koken wordt steeds meer een hobby, voor de momenten dat we wel tijd hebben. In de toekomst krijgen we zelfs nog veel meer mogelijkheden om vers eten en drinken te laten bezorgen, door nieuwe technologieën en wordt een eigen keuken overbodig. Het is trouwens ook een stuk efficiënter en duurzamer dan eten via een supermarkt aan te schaffen en zelf te bereiden.