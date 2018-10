De horecatrends van 2018

Trend 1: duurzaamheid

Horecaondernemers omarmen het thema duurzaamheid en de gast is bereid daar voor te betalen. Nieuwe hotels, zoals QO Amsterdam, Conscious Westerpark en Jakarta (allemaal Amsterdam) laten bovendien zien dat design en duurzaamheid (en circulariteit) hand in hand gaan. Maar ook buiten de hoofdstad én in veel bars en restaurants, zoals bij The Green House (Utrecht), is de trend waarneembaar. Duurzaamheid is geen hype, maar een nieuwe werkelijkheid geworden.

Trend 2: entertainment

Als mensen uit eten gaan, willen ze tegenwoordig ook vermaakt worden. Dat komt dit jaar tot leven in diverse vernieuwende en gedurfde horeca-concepten, vaak in combinatie met kwalitatief goed eten en drinken. Chin Chin Club (Amsterdam) biedt naast goed Chinees eten ook pingpongtafels, karaoke en een arcade-hoek aan en De Gele Kanarie (Rotterdam) combineert een bar/restaurant met een podium voor live optredens.

Trend 3: alcoholvrij

Alcoholvrije dranken veroveren de horeca in rap tempo. Gasten zijn zich immers steeds bewuster van wat ze drinken en wat de effecten daarvan zijn op hun lichaam. Ook kwalitatief hoogstaande 0,0-cocktails maken een opmars en nemen een prominentere plek in op de kaart, zoals bij de genomineerde cocktailbars in Den Haag en Amsterdam.

Trend 4: bar vs restaurant

De scheiding tussen bars en restaurants vervaagt. Steeds meer restaurants hebben een uitstekende bar en steeds meer bars serveren goede gerechten, zoals The Commons in The Student Hotel in Maastricht en Roses by Sal (Amsterdam). Veel bedrijven worden aantrekkelijke all-day-concepten.

Trend 5: nieuwe restaurantvormen

We zien allerlei vernieuwende restaurantvormen. Bijvoorbeeld 212 (Amsterdam) waarin de chef’s table de basis vormt. Een internationale trend die sinds kort ook in Nederland opdoemt vormen mini-restaurants: restaurantkeukens met topchefs, zonder bedienend personeel, maar uitsluitend gericht op bezorging. Deliveroo Editions in Amsterdam is hier een voorbeeld van.

14 awards

Een 21-koppige vakjury selecteert en beoordeelt de meest onderscheidende horeca-bedrijven van Nederland. In totaal zijn er elf categorieën met elk vijf genomineerden. Deze vakprijzen worden jaarlijks uitgereikt aan de meest bijzondere en mooie Nederlandse restaurants, hotels, cocktail- en koffiebars en nachtclubs die afgelopen jaar openden of restyleden. Ook wordt de prijs uitgereikt aan de Horecaondernemer van het Jaar, de Best Bartender en Best Barista van Nederland. De uitreiking vindt plaats op maandag 26 november, tijdens een avondvullende show. Kijk voor meer informatie op EntreeAwards.nl.

PERSACCREDITATIE

Wilt u op maandag 26 november bij de Entree Awards 2018 aanwezig zijn, neem dan graag contact op via entreeawards@hbmeo.com

De genomineerden voor de Entree Awards 2018:

Best Hotel Design

Bij Best Hotel Design let de jury op de originaliteit, uitstraling en functionaliteit van het design en interieur van een hotel. Het gaat hierbij om zowel de publieke ruimten als de hotelkamers.

Hotel TwentySeven @ Amsterdam Pestana Amsterdam Riverside @ Amsterdam Hotel Indigo The Hague – Palace Noordeinde @ Den Haag Pillows Grand Hotel Ter Borch @ Zwolle QO Amsterdam @ Amsterdam

Best Hotel Concept

De winnaar van het Best Hotel Concept wordt bepaald aan de hand van de originaliteit van het concept en de vertaling daarvan in het design en de styling. De jury let hierbij met name op creativiteit, het innovatieve gehalte en de doorvertaling van details in het concept.

QO Amsterdam @ Amsterdam SWEETS hotel @ Amsterdam Conscious Hotel Westerpark @ Amsterdam Hotel Jakarta Amsterdam @ Amsterdam Moxy Amsterdam Houthavens @ Amsterdam

Best Cocktailbar

De beste nieuwe cocktailbar van 2018 weet zich te onderscheiden door de perfecte balans tussen unieke, professionele service, gastheerschap, bartenders en cocktails in precies de juiste sfeer en decor.

The Beefsteak Club @ Amsterdam Bar TwentySeven @ Amsterdam The Five Points Bar & Drink Society @ Den Haag Flying Dutchmen Cocktails @ Amsterdam Juniper & Kin @ Amsterdam

Best Restaurant Design

De award voor Best Restaurant Design gaat naar het restaurant waarvan het design uitblinkt in zowel uitstraling als afwerking en waarvan het concept op een goede manier is geïntegreerd in het design en de styling. Kortom, een restaurant met karakter en een onderscheidend ontwerp.

Noble Kitchen @ Cromvoirt The Commons Restaurant @ Maastricht Maris Piper @ Amsterdam De Restauratie @ Eindhoven Cecconi’s @ Amsterdam

Best Restaurant Concept

Bij de winnaar passen f&b-aanbod, sfeer, interieur en service perfect bij het gekozen concept. Het concept past bovendien bij deze tijd, de locatie én de doelgroep die de ondernemer voor ogen heeft.

The Streetfood Club @ Utrecht Meddens @ Hilversum Roses by Sal @ Amsterdam Restaurant Entrepot @ Amsterdam Le Barrage @ Alblasserdam

Best Restyling

In de categorie Best Restyling gaat het om bestaande venues die een volledige restyling hebben ondergaan. Het nieuwe interieur past bovendien uitstekend bij het (vernieuwde) concept en is een succesvolle stap naar de toekomst. Alle ruimtes sluiten na de metamorfose nog beter op elkaar aan.

Bridges Dining & Bridges BarBistro @ Amsterdam The Commons Restaurant Amsterdam City @ Amsterdam De Leest @ Vaassen Zheng @ Den Haag Café Thomas @ Eindhoven

Best Hospitality Concept

In de categorie Best Hospitality Concept wordt gekeken naar het horecabedrijf dat een ijzersterk concept neerzet. De genomineerden zijn allemaal onderscheidend en hun idee dient als verrassende inspiratie voor de branche. Het interieur sluit vanzelfsprekend nauw aan op het concept.

The Green House @ Utrecht Foodhallen @ Rotterdam Soho House @ Amsterdam Mama Kelly @ Amsterdam De Gele Kanarie @ Rotterdam

Best Nightlife

In de categorie kijkt de jury naar nieuwe nightlife-locaties. De winnende venue heeft een onderscheidend concept, een bijpassend interieur en voegt echt iets toe aan de hedendaagse beleving en cultuur van het nachtleven in Nederland. Het interieur past bovendien bij het idee achter de club.

Now&Wow @ Rotterdam Chin Chin Club @ Amsterdam Duke of Tokyo @ Amsterdam Noorderschip @ Amsterdam Jack @ Amsterdam

Next Generation

Hoe willen de komende generaties uit eten gaan? Wat vinden ze belangrijk, naast kwaliteit van eten en drinken en sfeer? De genomineerden hebben daar allemaal een duidelijke visie op en voeren die ideeën nu al succesvol uit. Met hun vernieuwende kijk, waarbij culinaire kwaliteiten worden gecombineerd met andere elementen, zijn ze een inspiratiebron voor de hele horeca.

Chin Chin Club @ Amsterdam 212 @ Amsterdam Bar Alt @ Amsterdam Deliveroo Editions @ Amsterdam 4850 @ Amsterdam

Dare Devil

In de categorie Dare Devil worden gedurfde en verrassende horecaconcepten genomineerd die dienen als inspiratiebron voor de industrie. De initiatiefnemers van deze concepten zijn eigenwijs, durven een risico te nemen en kijken buiten de gebaande paden.

Orangerie De Pol @ Doetinchem DeDAKKAS @ Haarlem EVE @ Tilburg Pannenkoekfabrique Het Ketelhuis @ Tilburg Héroine @ Rotterdam

Best Coffee Concept

Nog steeds maakt koffie een grote groei door. In deze categorie beoordeelt de jury nieuwe koffiebars én horecabedrijven die koffie perfect integreren in hun concept. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de producten, de kennis van de barista, het concept en uitstraling van de venue.