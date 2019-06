Hotelgast betaalt meer voor schonere lucht

9 van de 10

Volgens de World Health Organization ademen 9 van de 10 mensen wereldwijd vervuilde lucht in. Zeker in grote steden is de luchtkwaliteit niet altijd om over naar huis te schrijven. Dit komt onder meer door smog, uitlaatgassen en de grote hoeveelheid bosbranden. Vaak is het met de kwaliteit van lucht binnen nog erger gesteld dan buiten. Dit komt onder meer door virussen en schimmels, maar ook door deeltjes van de mens zelf, zoals huidschilfers en vezels/stof van kleding. Ook chemische stoffen van schoonmaakmiddelen zijn funest voor de luchtkwaliteit. Bij onvoldoende ventilatie hopen de deeltjes in de lucht zich op.

De geur van vorige gasten

In de Hotelkamer van de toekomst wordt schoongemaakt met gedemineraliseerd ozon-water, waardoor chemicaliën niet nodig zijn en eventuele geurtjes worden verwijderd. Vincent van Dijk: ‘Heel smerig is een hotelkamer binnenkomen waarbij je de vorige gasten kunt ruiken. Je wilt als hotelgast altijd het idee hebben dat je als eerste een kamer gebruikt. Nog erger is als je een sterke roomspray ruikt, want dan weet je dat een hotel iets te verbergen heeft. Bijvoorbeeld een slecht werkende luchtzuivering, urinegeur in het tapijt of transpiratiegeur van de vorige gasten.’

Groei air-purifiers

Het gebruik van luchtreinigingsapparatuur thuis neemt afgelopen jaren toe. Volgens marktleider op het gebied van high-end ventilatoren Dyson groeide de Nederlandse markt voor ‘air-purifiers’ van bijna ongeveer 1,7 miljoen in 2016 2015 naar ruim 17 miljoen in 2018. Rienk Kentie, marketingmanager van Dyson verklaart de groei: ‘Steeds meer mensen kampen met allergieën of luchtwegaandoeningen en zij hebben veel baat bij het inademen van schone lucht. Ook heeft luchtkwaliteit invloed op onze nachtrust. Veel mensen plaatsen tegenwoordig daarom een air-purifier in hun slaapkamer. En als zij op reis zijn, dan verwachten ze minimaal dezelfde luchtkwaliteit als thuis.’

Hogere kamerprijs

Hotels investeren dan ook steeds meer in hightechsystemen die de kwaliteit van de lucht verbeteren. In nieuwe hotels worden state-of-the art klimaatinstallaties ingebouwd waarbij de gast de kwaliteit van de lucht zelf kan reguleren. Bestaande hotels plaatsen steeds vaker apparaten waarmee housekeeping of de gast de conditie van de lucht kan beïnvloeden. In sommige hotels wordt zelfs een hogere kamerprijs gerekend voor kamers met schonere lucht. De prijs van een verblijf in een hotel met luchtzuiveringsapparatuur kan 5 tot 7 % duurder zijn dan een overnachting in een standaardkamer.