Zomertrend: Pink Drinks

PINK DRINKS TOP 5

Of je nou kiest voor een alcoholvrij drankje, een glas bubbels of een gin & tonic. Zelfs de meest rechtgeaarde heterogozer hoeft zich deze zomer niet meer te schamen als hij een pink drink voorgeschoteld krijgt. Hieronder 5 Pink Drinks die je deze zomer absoluut moet proberen:

Pink Gin

Pink Gin was afgelopen jaar al een ding in gin-land Engeland, maar sinds vorige week hebben we ook een Nederlandse pink gin van Gin 1689. Aan deze koninklijke gin zijn aardbei en framboos toegevoegd en vormt een mooie basis voor diverse roze cocktails en G&T’s.

Pink Softdrink

NOLO is dé zomerhit van 2019: no of low-alcohol. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze stijlvolle alcoholvrije G&T van The Duchess? Ook dit van oorsprong Zuid-Afrikaanse drankje komt met een charmante pink lady: The Duchess Floral. Serveer hem met framboos, munt en citroen.

Pink Vermouth

Na de Duitse vermouth Belsazar kwamen ook de Spaanse La Madre met een rosé vermouth. Wij kiezen voor de Italiaanse Drapò Vermouth Rosé. Ideaal voor als je de witte vermouth te zoet vindt en de rode te vol van smaak. Binnenkort ook verkrijgbaar in Nederland.

Pink Lemonades

Tegenwoordig kun je behalve uit een lijst met verschillende gins ook kiezen uit verschillende tonics of lemonades om schaamteloos mee te mixen. Bijvoorbeeld Rose Lemonade van Fentimans, met Bulgaarse rozenolie of Aromatic Tonic Water van Fever-Tree met exotische kruiden, zoals vanille, gember en kardemom.

Pink Bubbles

De tijd dat we bij roze wijn dachten aan koppijn is definitief voorbij. Er is opnieuw een nieuwe rosé-zomerhype ontstaan. Helemaal feestelijk is de rosé champagne, de enige rosé die gemaakt mag worden met witte en rode wijn? Uiteraard fijn voor het plaatje, maar ook omdat deze champagne goed combineert met eten. Zelfs met vlees. Schenk hem alleen niet bij het dessert, ook al is de verleiding groot. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Moët & Chandon Imperial, proosten we met de Rosé Imperial. Heerlijk bij lichte, mediterrane gerechten.

