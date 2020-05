Het nieuwe zomerdrankje

Fiorito komt met een nieuw verfrissend zomerdrankje: Limoncello-Tonic. Deze ready-to-drink cocktail is verpakt in een stijlvol geelgouden blikje. Behalve Fiorito Limoncello Superiore en een kwalitatieve tonic, bevat hij lemongrass en basilicum, wat zorgt voor een frisse en kruidige smaak.

Zomerdrankje

Franco Fiorito: ‘Wij zien dat steeds meer mensen onze limoncello drinken met tonic, zowel thuis als in de horeca. Dat bracht ons op het idee om een ready-to-drink cocktail te maken waar mensen overal van kunnen genieten. In het park, op het balkon of lekker onderweg. Dit ultieme zomerdrankje kan gewoon uit het blikje worden gedronken, maar kan ook als feestelijk aperitief worden geserveerd in een glas met ijs.’

Limoncello-Tonic

Fiorito Limoncello-Tonic is ontwikkeld in samenwerking met top-bartenders. De zomercocktail in een handzaam, goudkleurig blikje, is lichtzoet met een klein bittertje. De basilicum- en lemongrass-smaken zorgen voor een rijke, frisse zomerse smaak. De cocktail bevat 5% alcohol. Het blikje wordt vanaf deze week verkocht bij Albert Heijn en binnenkort ook bij Jumbo. De verkoopprijs is 1,99 euro.

Fiorito

Fiorito is een producent van ambachtelijke kwaliteits-spirits, zoals Fiorito Limoncello, Fiorito Lemon infused rum en LI, een limoncello met een lager alcoholpercentage. Het merk is eigendom van twee Nederlandse broers Franco en Benno Fiorito die in 2011 startten met het maken van limoncello op basis van een oud recept van hun Siciliaanse familie.