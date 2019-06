Hoteltrends

Trend 5: Flexible Furniture

Hotelkamers worden steeds kleiner, dus het is belangrijk om ze zo efficiënt mogelijk in te richten.

Dat kan door veelzijdige meubels te gebruiken die meer dan één functie hebben. Wat dacht je van een

koffietafel die je in een simpele beweging kunt uitklappen tot bureau? Of een spiegel en een televisie in één. Door middel van een sensor verandert het televisiebeeld in een spiegel als een gast in de buurt komt.

Trend 6: Voice-control

‘Zet de temperatuur op 20 graden’ of ‘Doe het licht uit’. Stemgestuurde speakers veroveren de wereld. Ideaal voor hotels, want de gast kan in zijn eigen taal spreken en hoeft niet meer urenlang te zoeken naar dat ene lichtknopje. Stemherkenning wordt steeds beter, zodat iemands eigen playlist automatisch wordt afgespeeld of een bestelde taxi automatisch wordt belast op zijn of haar creditcard.