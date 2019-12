Programma Hotelnacht bekend

De eerste evenementen van Hotelnacht 2020 zijn bekendgemaakt. Op 18 & 19 januari zijn er tientallen creatieve en culinaire hotelfeestjes en kunnen Amsterdammers overnachten in één van de 40 leukste hotels van de stad.

Asian Karaoke

Dit jaar is het centrale thema muziek. Hotelnacht-deelnemers kunnen naar diverse muziekfeestjes, zoals een hiphop-feestje in hotelbar Super Lyan, naar een tijdelijke champagne-jazzclub van Moët & Chandon, naar een botanical pool party bij Hotel Jakarta, naar een clownesk circusfestival in de Koepelkerk van Renaissance of een silent disco in Conscious Westerpark, of dansen in een cocktail-club bij Park Plaza Victoria of Asian karaoke zingen in Taiko Bar.

Chocoladediner

Daarnaast kunnen Hotelnacht-gangers naar verschillende workshops. Zij kunnen een eigen Marie-Stella-Maris roomspray maken bij het nieuwe hotel BOAT&CO of naar een kookworkshop bij Hotel Okura. ’s Avonds zijn er verschillende creatieve Hotelnacht-diners, zoals een chocoladediner bij Pulitzer of een pop-updiner op een geheime locatie door Michelin-restaurant Vermeer. Ook game-liefhebbers komen aan hun trekken, bijvoorbeeld in het gloednieuwe Yotel in Noord, en zij kunnen naar de jaarlijkse Big Winners pubquiz bij INK Hotel of een kussengevecht houden bij art’otel.

Centrum

Dit jaar is er speciale aandacht voor het stadscentrum van Amsterdam. Organisator Vincent van Dijk: ‘Afgelopen jaren lijkt het soms alsof het centrum wordt overgenomen door toeristen, maar wij willen tijdens Hotelnacht laten zien hoe mooi dit stuk stad is geworden. De tophotels, zoals W Amsterdam, NH Collection Krasnapolsky, Park Plaza Victoria, Kimpton De Witt, TwentySeven en INK zijn er juist óók voor de Amsterdammer, met prachtige hotelbars, lobby’s en restaurants.’ Tijdens Hotelnacht is er een speciale route om het centrum te herontdekken.